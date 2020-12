Dans un développement intéressant, le fondateur de Cydia, Jay Freeman (alias Saurik), a intenté une action en justice antitrust contre Apple et son monopole sur l’App Store dans la distribution de logiciels sur iOS. L’objectif est à terme d’accorder aux utilisateurs et développeurs des alternatives à l’App Store pour la distribution de logiciels et les paiements.

Ce procès vise à ouvrir les marchés de la distribution d’applications iOS et du traitement des paiements des applications iOS à ceux qui souhaitent rivaliser équitablement avec Apple et à récupérer les énormes dommages causés par Apple.

Cydia a été lancé en 2007 (un an avant l’App Store) et a servi de centre de distribution de logiciels par défaut pour les iPhones jailbreakés. Apple a ensuite lancé son propre App Store et s’est rapidement engagé dans des batailles juridiques sur le statut de Cydia et la légalité du jailbreaking.

À ce jour, le jailbreak est techniquement légal bien qu’il annule les conditions de service et la garantie d’Apple. Cydia affirme qu’Apple a fermé de force ses chances de concurrencer sur le front de la distribution d’applications iOS et c’est la base de son nouveau procès.

Sans l’acquisition anticoncurrentielle par Apple et le maintien d’un monopole illégal sur la distribution d’applications iOS, les utilisateurs seraient aujourd’hui en mesure de choisir comment et où localiser et obtenir des applications iOS, et les développeurs pourraient utiliser le distributeur d’applications iOS de leur choix. .

Cydia a interrompu son mécanisme d’achat en décembre 2018, bien qu’il soit toujours accessible sur les appareils jailbreakés. La nouvelle bataille juridique intervient des mois après qu’Epic Games a intenté une action en justice similaire contre les pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques de l’App Store d’Apple.

Source (PDF) | Via