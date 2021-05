Cyclone Yaas – UN MILLION de personnes évacuées dans l’Inde ravagée par Covid alors que la deuxième tempête meurtrière se termine et alimente les craintes d’explosion

Plus d’un million de personnes dans l’Inde ravagée par Covid ont été évacuées de leurs maisons après qu’une DEUXIÈME tempête meurtrière a frappé pendant la nuit.

Le cyclone Yaas soufflait de rafales atteignant 95 mph alors qu’il frappait la côte est quelques jours à peine après que Tauktae ait déchiré l’autre côté du pays, faisant 150 morts.

Plus d’un million de personnes ont été évacuées de leurs maisons Crédit: Reuters

Le cyclone Yaas soufflait de rafales atteignant 95 mph alors qu’il frappait la côte est de l’Inde Crédit: AP

L’arrivée de la dernière tempête a déclenché des évacuations massives et fait pression sur les autorités qui luttent désespérément contre une deuxième vague meurtrière du coronavirus.

Les responsables indiens craignent que l’urgence ne complique encore davantage les efforts pour mettre un terme à une vague de pandémie qui a maintenant tué 310 000 personnes.

Yaas – qui, selon les experts, s’est intensifié en une « tempête cyclonique très grave » – ​​a frappé l’état d’Orissa sur la côte est.

Le département météorologique indien a déclaré que les zones basses avaient été inondées en raison de la pluie et des ondes de marée.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré que la ville balnéaire de Digha avait été « submergée » par des vagues de la hauteur d’un bus à impériale.

Elle a déclaré que deux personnes avaient été tuées, dont une traînée dans la mer par les vagues à Digha et une autre écrasée lorsque sa maison s’est effondrée.

Le cyclone a détruit des dizaines de milliers de maisons en terre battue et forcé la fermeture de l’aéroport régional le plus achalandé de la ville de Kolkata.

Une voiture submergée après une marée haute alors que le cyclone Yaas touche terre à Digha Crédit: EPA

Près de 5000 travailleurs en cas de catastrophe ont été déployés sur les lieux Crédit: EPA

Les experts ont déclaré que Yaas s’était intensifié en une « tempête cyclonique très grave » Crédit: AP

Les autorités ont déclaré que plus d’un million de personnes avaient été déplacées hors de la trajectoire de la tempête, tandis que la télévision diffusait des images d’une mer agitée, de vents violents et de pluies frappant les villes et villages côtiers.

Près de 1 200 abris de sauvetage ont été désinfectés conformément aux normes de sécurité Covid-19, mais on craint qu’il ne soit difficile de maintenir des protocoles de distanciation sociale, selon l’agence de presse ANI.

Mamata Banerjee a déclaré aux journalistes qu’environ 20 000 maisons en torchis et abris temporaires avaient été endommagés dans l’État.

« Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant », a déclaré un autre ministre d’État, Bankim Hazra, après que l’eau de mer a jailli dans les zones basses de l’île de Sagar dans le golfe du Bengale.

« Des marées hautes successives ont battu le littoral », a-t-il ajouté. «Il y a des inondations tout autour et les villages sont coupés».

L’aéroport de Kolkata au Bengale occidental a été fermé aux vols jusqu’à mercredi soir.

Les zones basses ont été inondées en raison de la pluie et des ondes de marée Crédit: AP

L’arrivée de la dernière tempête a déclenché des évacuations massives et fait pression sur les autorités Crédit: Reuters

Deux personnes ont été tuées dont une traînée dans la mer par les vagues Crédit: AFP

Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites sur la côte est de l’Inde Crédit: AFP

Près de 5000 travailleurs en cas de catastrophe ont été déployés avec des coupe-arbres et des fils, des communications d’urgence, des bateaux gonflables et une aide médicale, a déclaré la Force nationale de réaction en cas de catastrophe.

Des masques ont été distribués dans les abris d’urgence, mais le ministre d’Etat du Bengale occidental, Bankim Chandra Hazra, a déclaré à l’AFP que maintenir la distance sociale serait « un grand défi ».

« Ce cyclone sème le double problème pour des millions de personnes en Inde car il n’y a pas de répit du COVID-19 », a déclaré Udaya Regmi de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Certains centres de vaccination dans les districts menacés, ainsi qu’à Calcutta, ont suspendu leurs opérations et un effort spécial a été lancé pour assurer l’approvisionnement en oxygène et en médicaments des hôpitaux, ont indiqué des responsables.

Les responsables du Bangladesh voisin, cible régulière des cyclones, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la nation du delta de basse altitude soit épargnée cette fois.

La région côtière est souvent frappée par les tempêtes tropicales Crédit: EPA

Une vache traverse l’eau à marée haute à Digha Beach Crédit: AP

Les villes et villages ont été coupés par les eaux de crue Crédit: EPA

Les autorités ont déclaré que plus d’un million de personnes avaient été écartées du chemin de la tempête Crédit: EPA

Certaines des tempêtes les plus meurtrières de l’histoire se sont formées dans le golfe du Bengale, dont une en 1970 qui a tué un demi-million de personnes dans ce qui est aujourd’hui le Bangladesh.

Les cyclones dans la baie du Bengale sont courants à cette période de l’année et rugissent souvent à terre, entraînant la mort et la destruction.

La police a déclaré avoir secouru 10 personnes après le chavirage de leur bateau près du rivage dans le district de Jagatsinghpur à Odisha mardi.

La base navale de Chilka surveille les navires dans la région et est prête pour les opérations de sauvetage, a déclaré la marine indienne.

Les responsables de la météo au Bangladesh ont déclaré que la tempête était susceptible de submerger les zones basses de 14 districts côtiers, apportant des marées de trois à quatre pieds plus hautes que la normale, et ont conseillé aux bateaux de pêche et aux chalutiers de rester à l’abri.

Le pire cyclone d’Odisha, en 1999, a tué 10 000 personnes. L’année dernière, le cyclone Amphan, le pire depuis lors, a causé des ravages généralisés, mais les évacuations en temps opportun ont fait moins de 150 morts.