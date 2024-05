Cyclone Remal : plus d’un million de personnes évacuées alors que le cyclone tropical apporte de fortes pluies au Bangladesh et en Inde

CNN

Le cyclone tropical Remal a touché terre au Bangladesh dimanche, apportant des pluies torrentielles et des vents violents alors qu’il continue de se déplacer vers l’intérieur des terres à travers l’est du pays. Inderenversant des arbres, transformant les routes en rivières et causant des dégâts à grande échelle.

Plus d’un million de personnes vulnérables dans les deux pays ont été évacuées de leurs foyers avant l’arrivée de Remal, ont indiqué les autorités, avec des volontaires et des militaires mobilisés pour aider aux efforts de nettoyage et distribuer de la nourriture et de l’eau aux familles déplacées.

Remal a touché terre avec des rafales allant jusqu’à 135 kilomètres par heure (84 mph) et se déplace vers le nord à travers le Bangladesh et ses côtes voisines du Bengale occidental, a indiqué le département météorologique indien.

La tempête s’est affaiblie après avoir frappé la côte avec des vents atteignant 115 kilomètres par heure (71 mph). Remal devrait déverser plus de 89 mm (3,5 pouces) de pluie et provoquer des ondes de tempête provoquées par le vent de 2,5 à 3,7 mètres sur les côtes de la baie du Bengale, selon CNN Weather.

KM Asad/LightRocket/Getty Images Le cyclone Remal a touché terre au Bangladesh le 26 mai 2024.

Les ports maritimes de Mongla et Payra au Bangladesh ont émis dimanche le signal de grand danger 10 – le signal d’alerte le plus élevé – et tous les bateaux de pêche et de navigation de plaisance ont été invités à rester à l’abri par le département météorologique du Bangladesh.

Environ 2 millions de personnes vivent dans les zones touchées par les tempêtes au Bangladesh, selon l’organisation à but non lucratif BRAC.

Au moins un demi-million de ces personnes « vivent dans des maisons faites de matériaux tels que l’argile, le bois, les feuilles de plastique, la paille ou l’étain », a déclaré le Dr Md Liakath Ali, expert en catastrophes au BRAC.

Des millions de personnes sont privées d’électricité car les autorités coupent à l’avance l’approvisionnement en électricité dans de nombreuses régions pour éviter des accidents, selon Ali. Les arbres tombés et les lignes brisées ont perturbé l’approvisionnement, a-t-il déclaré.

Les communautés rohingyas apatrides qui ont fui les persécutions au Myanmar voisin lors de la répression militaire en 2017 constituent un groupe particulièrement vulnérable. Elles vivent déjà dans le plus grand camp de réfugiés du monde à Cox’s Bazar, qui risque des glissements de terrain et des inondations en raison de la fragilité de sa structure. de leurs abris. Beaucoup vivent dans des abris en bambou et en bâche perchés sur des pentes vallonnées vulnérables aux vents violents, à la pluie et aux glissements de terrain.

KM Asad/LightRocket/Getty Images Les habitants se tiennent près de la mer alors que le cyclone Remal touche terre au Bangladesh le 26 mai 2024.

Une vidéo prise par un bénévole du BRAC tôt lundi à Mongla montre une femme luttant pour marcher dans les eaux de crue alors que des rafales de vent la renversaient presque.

En Inde, une vidéo de la National Disaster Response Force du pays montre des ouvriers enlevant des arbres cassés dans l’État du Bengale occidental alors que de fortes pluies s’abattent sur eux. Les garde-côtes ont été observés surveillant de près l’atterrissage de Remal, avec des navires et des aéroglisseurs en attente pour répondre à tout problème, a-t-il ajouté.

Les vols ont également été impactés suite à la fermeture dimanche du principal aéroport international de Calcutta, la capitale du Bengale occidental.

Le cyclone tropical Remal traverse le golfe du Bengale depuis la fin de la semaine dernière, incitant les autorités à se préparer avant son arrivée.

Sudipta Das/NurPhoto/Getty Images Des gens roulent en scooter alors que les pluies frappent Calcutta, en Inde, avant l’arrivée du cyclone Remal le 26 mai 2024.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré dimanche qu’il avait examiné les efforts de gestion et de préparation aux catastrophes. « Je prie pour la sécurité et le bien-être de tous », a écrit Modi sur X.

Les cyclones, également connus sous le nom de typhons et d’ouragans en Amérique du Nord, sont d’énormes moteurs thermiques de vent et de pluie qui se nourrissent de l’eau chaude des océans et de l’air humide. Et les scientifiques affirment que la crise climatique les rend plus puissants.

Une étude publiée en 2021 par des chercheurs de l’Institut d’innovation météorologique de Shenzhen et de l’Université chinoise de Hong Kong et publiée dans Frontiers in Earth Science a révélé que les cyclones tropicaux en Asie pourraient avoir deux fois plus de puissance destructrice d’ici la fin du siècle, selon les scientifiques. la crise climatique d’origine humaine les rend déjà plus forts.

Le cyclone survient alors que certaines parties de l’ouest et du centre de l’Inde continuent de subir une chaleur intense, avec des températures dépassant les 45 degrés Celsius (113 Fahrenheit) dans certaines villes, provoquant des maladies et obligeant certaines écoles à fermer.

Les climatologues préviennent depuis longtemps que ces conditions météorologiques extrêmes ne feront que s’intensifier en raison de la crise climatique, et que des millions de personnes en Inde seront vulnérables aux risques qui y sont associés.