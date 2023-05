Cyclone Moka pour s’intensifier en "Très sévère" Tempête aujourd’hui, le Bengale en alerte

Le cyclone Mocha s’est intensifié en une tempête cyclonique très violente sur le sud-est et les zones adjacentes du centre de la baie du Bengale, ont déclaré des responsables.

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a déployé huit équipes et 200 sauveteurs au Bengale occidental pour faire face à toutes les exigences.

« Nous avons déployé huit équipes et 200 sauveteurs sur le terrain et 100 sauveteurs sont en attente », a déclaré Gurminder Singh, commandant du 2e bataillon, NDRF.

Les garde-côtes indiens (ICG) ont également placé leurs unités dans la région en état d’alerte maximale.

Le Département météorologique indien (IMD), qui surveille de près la tempête cyclonique, a déclaré que le cyclone s’intensifierait progressivement pour devenir un cyclone violent d’ici dimanche.

On s’attend à ce qu’il touche terre le long de la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, avec des vents allant jusqu’à 150-160 km/h.

L’IMD a prédit une onde de tempête de 1,5 à 2 mètres pour la région côtière basse du Bangladesh près de Cox’s Bazaar.

Le bureau météorologique a demandé aux pêcheurs et aux voyageurs de ne pas s’aventurer dans le centre et le nord-est de la baie du Bengale et le nord de la mer d’Andaman avant dimanche, ont indiqué des responsables, ajoutant que les centres d’opérations d’urgence travaillent 24 heures sur 24 pour faire face à toute calamité naturelle.

Une alerte a été émise pour certains États du nord-est et les îles Andaman et Nicobar ainsi que sous l’influence du système météorologique.

Le Tripura et le Mizoram devraient recevoir de fortes averses à partir de demain, tandis que le Nagaland, le Manipur et le sud de l’Assam connaîtront également de la pluie dans des endroits isolés dimanche, a déclaré l’IMD,

Le nom « Moka » a été suggéré par le Yémen sur la base d’un petit village de pêcheurs du pays connu pour sa production de café. Les prévisionnistes donnent un nom à chaque cyclone tropical pour éviter toute confusion.