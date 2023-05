Cyclone Mocha se formant dans le golfe du Bengale, avec un atterrissage désastreux probable

Commentez cette histoire Commentaire

Une zone de temps perturbé s’est transformée en tempête cyclonique Mocha sur le sud de la baie du Bengale. Les météorologues surveillent avec impatience le système, qui pourrait toucher terre près de la région frontalière du Myanmar et du Bangladesh dans les prochains jours. Un système tentaculaire, les bandes nuageuses extérieures de Mocha s’étendent sur presque toute la largeur de la baie à grande bouche dans le nord-est de l’océan Indien, soit environ 1 000 milles de diamètre. Le cyclone n’en était qu’à ses débuts jeudi, avec des vents soutenus d’environ 60 mph et en augmentation, mais il devrait se transformer rapidement en une tempête cyclonique très violente alors qu’il se dirige vers le nord et le nord-est vers l’atterrissage ce week-end ou au début de la semaine prochaine.

Il devrait toucher terre comme un cyclone tropical majeur et peut-être catastrophique.

La zone d’atterrissage actuelle semble susceptible de se concentrer sur le nord du Myanmar, près de la frontière avec le Bangladesh. Il s’agit d’une région connue pour ses mégacatastrophes de cyclones tropicaux – avec des ondes de tempête extraordinaires frappant des zones très peuplées – et actuellement en proie à la guerre.

Mocha a été analysé avec des vents soutenus autour de 58 mph (50 nœuds) jeudi alors qu’il entame sa principale période d’intensification.

Assis au-dessus d’eaux qui coulent ou supérieures à 86 degrés (30 degrés Celsius), qui sont plus que suffisamment chaudes pour supporter une tempête haut de gamme, Mocha produisait déjà des vagues jusqu’à 25 pieds et grandissait.

« Moka suivra plus vers le nord-est … pour le reste des prévisions », a écrit le Joint Typhoon Warning Center (JTWC) dans sa mise à jour de jeudi. Ils déclarent que l’atterrissage devrait se produire « juste au sud de la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar ce week-end ».

Compte tenu du cisaillement minimal du vent – des rafales perturbatrices en altitude qui peuvent entraver le développement – Moka devrait devenir ce que l’on appelle localement une violente tempête cyclonique au cours des 12 à 24 prochaines heures, avec un renforcement supplémentaire et potentiellement rapide qui se poursuivra par la suite.

Les prévisions officielles du Département météorologique de l’Inde et le Joint Typhoon Warning Center amènent la tempête à au moins 100 à 115 mph soutenus (85 à 100 nœuds) à l’atterrissage. Compte tenu de l’environnement favorable des eaux chaudes, du cisaillement perturbateur minimal et du mouvement relativement lent, il est très possible que ces solutions soient conservatrices.

Comme c’est souvent le cas avec les cyclones tropicaux, la trajectoire de Mocha est plus certaine que son intensité. Étant donné que la tempête se déplace le long de la périphérie d’un puissant dôme à haute pression, tout changement de lieu d’atterrissage sera probablement faible. Les facteurs concernant l’intensité sont considérablement plus difficiles à cerner.

Certaines des meilleures modélisations météorologiques pour les cyclones tropicaux suggèrent qu’une tempête beaucoup plus forte que prévu officiellement est probable à l’approche du rivage. Par exemple, les résultats récents du modèle d’ouragan HWRF ont montré des pressions plongeant près de 900 millibars au maximum, ce qui équivaudrait facilement à une intensité équivalente de catégorie 4 ou 5.

Même si Mocha devait culminer au-dessus de l’eau puis s’affaiblir en se dirigeant vers la côte, des impacts tels qu’une onde de tempête mortelle et des vagues violentes, ainsi que de fortes pluies torrentielles, seront déjà intégrés.

Les personnes à proximité de la zone d’atterrissage et dans les zones basses de la région devraient finaliser les préparatifs ou les évacuations si nécessaire. Plus de 10 000 personnes sont déjà parties pour se réfugier, selon Myanmar Now.

Une histoire de cyclone tragique et une guerre en cours

La région est notoire en ce qui concerne les grandes ondes de tempête, une élévation du niveau de la mer au passage d’une tempête. Un article récent d’un expert le résume bien.

« Le golfe du Bengale n’abrite que 4% du total des cyclones tropicaux dans le monde », a écrit Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale. « [B]Mais plus de 80 % des victimes de cyclones viennent de cette région.

Les principales causes d’un péage aussi élevé sont socio-économiques et parce que la baie nord en particulier a une forte densité de population. Mais l’eau est aussi typiquement très chaude, ce qui est favorable à une intensification rapide. Le changement climatique ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Il ne semble pas encore fonctionner en temps réel, mais EMC exécute HAFS (la version HAFS-A) pour #Moka. Les prévisions de la nuit dernière indiquaient qu’un puissant cyclone équivalent à la catégorie 4 toucherait terre au Myanmar. J’espère que les préparatifs vont bon train là-bas. pic.twitter.com/2TVyb0qZMI – Andy Hazelton (@AndyHazelton) 11 mai 2023

Ensuite, il y a la géographie simple de la baie.

La baie est large au sud – où les tempêtes entrent – et se rejoignent en un point au nord, de sorte que l’onde de tempête est exacerbée par l’entonnoir de l’eau. La pente de l’océan à la terre est également assez faible, avec une large gamme régulière de marées au milieu de nombreux grands deltas fluviaux. Tous les facteurs favorisent de grandes ondes de tempête se dirigeant vers l’intérieur des terres.

La baie a une longue histoire de tempêtes majeures. Amphan en 2020 a été la dernière de ces super catastrophes. Il a débarqué dans la baie nord après avoir atteint le statut de catégorie 5. En 2017, un Mora équivalent de catégorie 1 a débarqué près de la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, tuant plus de 150 personnes.

En mai 2008, le cyclone Nargis est devenu le deuxième cyclone tropical le plus meurtrier jamais enregistré et le plus meurtrier au Myanmar. On pense qu’il a tué plus de 135 000 personnes, la majorité des décès survenant dans ce pays.