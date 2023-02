Un cyclone tropical que l’on craignait d’être la tempête la plus grave à avoir touché la Nouvelle-Zélande au cours de ce siècle se rapproche – quelques jours après que certaines parties du pays ont été frappées par des inondations meurtrières.

Le cyclone Gabrielle devrait déclencher des vents allant jusqu’à 96 mph (155 km/h) et jusqu’à 400 mm de précipitations à travers Nouvelle-Zélande.

Le prévisionniste météorologique national, MetService, a émis un avertissement de vent fort pour Auckland, moins de quinze jours après que la plus grande ville du pays et d’autres parties de l’île du Nord ont été inondées par des précipitations record, conduisant à les crues soudaines et les glissements de terrain qui tué quatre personnes.

Le cyclone de catégorie 3 se déplace actuellement vers le sud-est depuis l’île australienne de Norfolk, a indiqué le MetService sur son site Internet.

Le vent et la pluie commencent à se répandre sur la Nouvelle-Zélande avec le cap Reinga, le point le plus au nord de l’île du Nord, enregistrant des rafales à 133 km/h dimanche à 6h00 heure locale (17h00 samedi GMT).

Auckland devrait être frappé par des vents violents dimanche soir, le pire impact devant se produire lundi et mardi.

“Nous nous attendons à voir les impacts de ce cyclone à partir de samedi soir, commençant dans le nord et se propageant vers le sud dans d’autres parties de l’île du Nord”, a déclaré MetService.

“On s’attend à ce que ce soit un événement météorologique généralisé et extrême”, a ajouté le prévisionniste.

“De très fortes pluies, des vents destructeurs et de grosses vagues sont prévus dans de nombreuses régions du nord et du centre de la Nouvelle-Zélande.”

Plus tôt cette semaine, le prévisionniste privé, WeatherWatch, a tweeté: “Nous ne disons pas cela à la légère – mais cela ressemble à l’une des tempêtes les plus graves prévues pour la Nouvelle-Zélande jusqu’à présent ce siècle”, ajoutant que la moitié nord de l’île du Nord est « particulièrement exposée ».

Air New Zealand a annulé plusieurs vols au départ de l’île du Nord entre dimanche et mardi.

Des avertissements rouges pour de fortes pluies sont en vigueur pour la péninsule de Coromandel et Gisborne, au nord de la baie de Tolaga sur l’île du Nord.

Image:

Les eaux de crue sont entrées dans le plus grand stade sportif de Nouvelle-Zélande, Eden Park, à Auckland, début février



Image:

Une maison s’est effondrée sur des véhicules après des crues soudaines à Auckland



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:04

Trois personnes sont mortes et au moins une est portée disparue après que des niveaux record de précipitations ont déclenché des inondations soudaines et des glissements de terrain dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland



“Ne prenez aucun risque”

L’Agence nationale de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande a averti les habitants de tout le pays de se préparer à la possibilité de coupures de courant et de fermetures de routes et d’avoir un sac à main prêt au cas où une évacuation serait nécessaire.

“Ne prenez aucun risque”, a tweeté l’organisation.

Il a également exhorté les gens à faire attention aux autres lors de l’approvisionnement – ​​au milieu de rapports faisant état de longues files d’attente dans les supermarchés et d’étagères vides, les sacs de sable étant également rares.

En savoir plus:

Les records météorologiques extrêmes battus en 2022

Maisons enfermées dans la glace après le cyclone américain meurtrier

Le changement climatique rend les ouragans plus fréquents et plus violents, selon les scientifiques

Le radiodiffuseur public néo-zélandais, RNZ, a rapporté que l’adjoint au maire d’Auckland, Desley Simpson, avait appelé les habitants à mettre en place des plans d’urgence et des fournitures d’ici dimanche.

“Veuillez vous assurer de n’acheter que ce dont vous avez besoin pour les prochains jours”, a-t-elle déclaré.

Elle a également averti les gens de considérer la famille élargie, les amis et les animaux de compagnie, disant qu’ils devraient être “prêts à partir” si nécessaire.