Cyclone Gabrielle: la Nouvelle-Zélande déclare l’urgence nationale alors que le vent et la pluie frappent l’île du Nord

La Nouvelle-Zélande a déclaré mardi l’état d’urgence national pour la troisième fois de son histoire alors que le cyclone Gabrielle a frappé l’île du Nord avec le vent et la pluie, coupant l’électricité à des dizaines de milliers de foyers.

Des rafales de vent de plus de 140 kilomètres par heure (87 miles par heure) ont été enregistrées le long de la côte, avec des vagues de près de 11 mètres (36 pieds) de haut au large de la baie des îles, selon le service météorologique néo-zélandais.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que l’ampleur de la catastrophe n’est devenue apparente que lorsque le pays s’est réveillé mardi.

“Avec un événement de la taille et de l’ampleur que nous avons vu au cours des dernières 24 heures, ce que nous devons faire est de nous assurer que nous traitons les besoins les plus urgents à travers le pays aussi rapidement que possible”, a-t-il déclaré. journalistes.

Le cyclone est le deuxième événement météorologique important à frapper Auckland et la partie supérieure de l’île du Nord en quelques semaines seulement. Le mois dernier, Auckland et ses environs ont été frappés par des précipitations record qui ont provoqué des inondations et tué quatre personnes.

Cette dernière catastrophe est le troisième état d’urgence national après le tremblement de terre de Christchurch en 2011 et la pandémie de Covid en 2020, et est due à un système météorologique au nord du pays qui se dirige vers le sud et l’est le long de la côte.

Du jour au lendemain, 150 membres des Forces de défense néo-zélandaises ont uni leurs efforts pour distribuer des fournitures et évacuer les habitants des zones où la montée des eaux a forcé certains propriétaires à monter sur les toits. L’électricité est coupée pour des dizaines de milliers d’habitants et le service cellulaire est inégal dans certaines régions, ce qui rend difficile la coordination des services et le contact avec les personnes bloquées.

Plusieurs communautés et régions ont été isolées, a déclaré le Met Service dans un message Facebook. “Plus de 30 fermetures d’autoroutes nationales et l’arrêt des transports aériens, maritimes et ferroviaires pour une grande partie de la moitié nord de l’île du Nord”, a indiqué le poste.

Air New Zealand a annulé tous les vols intérieurs à destination et en provenance de l’aéroport d’Auckland – environ 55 – pour le reste de la journée de mardi en raison de vents violents.

L’aéroport de Napier, une plaque tournante régionale plus au sud, a reçu trois fois plus de pluie que la moyenne de février – et a enregistré sa deuxième journée la plus humide de tous les temps, avec 175 millimètres de pluie dans les 24 heures à 9 heures du matin, heure locale, mardi, a déclaré le Met Service.

Les avertissements rouges, le niveau d’alerte le plus élevé émis par le New Zealand Met Service, sont en cours et dureront une grande partie de mardi.

Les météorologues de CNN prédisent que 24 à 36 heures supplémentaires de vents violents auront un impact sur la côte est et les intérieurs adjacents de l’île du Nord et du Sud avant de diminuer progressivement d’ici mercredi après-midi.

Des totaux de précipitations supplémentaires allant jusqu’à 150 mm peuvent être attendus dans les régions du sud-est de l’île du Nord, y compris Wellington, jusqu’à jeudi, tandis que des totaux moindres s’accumuleront sur l’île du Sud, juste au nord de Christchurch.