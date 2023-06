L’administration du Gujarat est en alerte pour l’arrivée du cyclone Biparjoy. L’heure prévue est de 6 h à 8 h. Il est censé se produire près du port de Jakhau. Le maximum de personnes a été déployé près de Daman. Le spot est à 160 km de la ville de Dwarka. Biparjoy signifie désastre au Bengale. Nous voyons beaucoup de rapports sur la même chose. L’un d’eux d’un présentateur de nouvelles d’une chaîne nationale est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons. La dame fait un reportage depuis le studio alors que des graphiques d’un cyclone sont diffusés sur l’écran derrière elle.

Les internautes rigolent bien sur le clip. Comme nous le savons, le film Phir Bhi Dil Hai Hindustani de Shah Rukh Khan était une satire de la qualité des reportages électroniques dans le pays. Il y a une scène où Juhi Chawla se tient sous la pluie. Le clip ci-dessus a rappelé la même chose aux fans. Ils pensent que le film était en avance sur son temps et s’intègre parfaitement dans la société moderne. Dans le film, il est montré que Juhi Chawla tourne également en intérieur dans un studio. Cela a rappelé aux gens à quel point le reportage ressemble plus à un tournage de film. Jetez un œil aux tweets…

Phir Bhi Dil Hai Hindustani a été réalisé par Aziz Mirza. Il s’agissait d’Ajay joué par Shah Rukh Khan qui estime que la nation ne respectait pas beaucoup son père même s’il était un combattant de la liberté. C’était le premier film de Dreamz Unlimited en 2000 qui est maintenant connu sous le nom de Red Chillies Entertainment. Le film avait un certain nombre de chansons à succès comme la chanson titre, Banke Tera Jogi et plus encore.