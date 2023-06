Cyclone Biparjoy Ground Report: arbres déracinés, fortes pluies au Gujarat

Des arbres ont été déracinés, des toits ont été soufflés et des poteaux électriques ont été renversés lorsque le cyclone Biparjoy a touché terre au Gujarat hier soir. De fortes pluies ont continué de frapper la côte du Gujarat dans la matinée d’aujourd’hui.

Le cyclone Biparjoy s’est affaibli après avoir touché terre, avec des vents soufflant jusqu’à 115 kilomètres par heure, selon le Département météorologique indien (IMD).

Des images de Mandvi dans le district de Kutch au Gujarat montrent de fortes pluies et des vents violents, avec plusieurs arbres déracinés. La plage de Mandvi, où une équipe de NDTV effectuait des reportages depuis mardi soir, a été submergée par la montée des eaux de la mer d’Arabie vers midi hier, incitant les autorités à émettre un avis au personnel des médias opérant dans la région.

Le cyclone a causé de graves dégâts, tuant deux personnes et en blessant plusieurs. Le cyclone a déraciné des arbres, endommagé plusieurs véhicules et maisons et forcé l’évacuation de milliers de personnes. Le cyclone devrait s’affaiblir en une dépression plus tard dans la journée sur le Rajasthan.

Au moins 22 personnes ont été blessées suite à l’impact du cyclone. De fortes pluies accompagnées de rafales de vent ont abattu plus de 500 arbres et poteaux électriques, plongeant environ 940 villages du Gujarat dans l’obscurité.

L’IMD a averti que des pluies extrêmement abondantes sont susceptibles de frapper le Rajasthan les 16 et 17 juin. Le cyclone devrait se déplacer vers le nord-ouest, apportant de fortes pluies dans l’État.