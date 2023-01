Cyclone à la bombe ? Ou juste venteux avec une chance d’hyperbole ?

Dans un effort pour contenir le verbiage incontrôlable, les météorologues ont commencé à étudier l’impact du langage des conditions météorologiques extrêmes. Comment les gens réagissent-ils à la façon dont la météo est communiquée ? Prennent-ils les bonnes précautions ? Ou le font-ils?

C’est «un sujet brûlant», a déclaré Gina Eosco, spécialiste des sciences sociales au bureau du programme météorologique de la National Oceanic and Atmospheric Administration. “Littéralement, la communication est notre préoccupation n°1.” En 2021, le Dr Eosco était l’auteur d’un article au titre moins que concis, “Is a Consistent Message Achievable?: Defining ‘Message Consistency’ for Weather Enterprise Researchers and Practitioners.”

Pour le moment, la réponse à la question du journal est : nuageux. Pour souligner le problème, le Dr Eosco – assise par terre dans une salle de conférence – a sorti son téléphone et a montré une collection de messages de diverses stations de télévision et sites Web qui utilisaient des graphiques, des couleurs et un langage concurrents pour caractériser la tempête tropicale Henri, en 2021. Les présentations n’étaient pas très distinctes les unes des autres, a noté le Dr Eosco, mais elles ont fait allusion à la diversité dans les approches de branding du temps intense.

“J’essaie de voir comment les gens le conçoivent cette année”, a-t-elle déclaré. “Ils lui donnent un lifting, essentiellement.”

Pour bien comprendre l’impact de la façon dont les gens parlent de la météo, a déclaré le Dr Eosco, plus d’informations sont nécessaires. Sa division de la NOAA a lancé des appels aux chercheurs pour qu’ils quantifient l’efficacité des stratégies de messagerie météo, y compris “les messages visuels, verbaux, la dénomination, les catégories”.

L’objectif plus large, a-t-elle dit, était de s’assurer que la cascade officielle de terminologie météorologique favorisait la compréhension et une réponse appropriée du public, et non la confusion.