Cyclone à la bombe américain: neuf personnes sont mortes alors que les températures chutent jusqu’à -45 ° C | Nouvelles américaines

Neuf personnes sont mortes aux États-Unis alors que le pays est aux prises avec une tempête hivernale qui a vu les températures chuter jusqu’à -45 ° C (-49 ° F).

Plus de 200 millions de personnes – environ 60% de la population américaine – sont sous une forme ou une autre d’avertissement ou d’avis météo, le froid brutal devant se poursuivre tout au long du week-end de Noël.

État d’urgence à New York – Mises à jour en direct du cyclone américain à la bombe

Les neuf décès liés aux conditions météorologiques à ce jour :

• Deux décès à la suite d’accidents de voiture dans le Kentucky

• Un sans-abri est décédé dans la ville de Louisville

• Trois accidents dans l’Oklahoma ont tué trois personnes – deux des accidents se sont produits alors que les vents soufflaient sur la poudrerie, tandis que les détails du troisième accident n’étaient pas encore disponibles

• Le conducteur d’une voiture dans le Missouri est décédé après avoir perdu le contrôle sur une route verglacée, descendu un talus, franchi un mur de ciment et atterri à l’envers dans un ruisseau

• Une personne est décédée dans le Wisconsin après qu’une camionnette a percuté l’arrière d’un autre véhicule avant de quitter la route et de heurter un semi-remorque garé sur l’accotement dur

• Un homme a été retrouvé mort vendredi matin à Memphis et, bien qu’il n’y ait pas de détails, les autorités ont déclaré qu’il semble que le décès soit lié aux conditions météorologiques

La patrouille routière du Kansas a également déclaré que trois personnes avaient été tuées dans des collisions de véhicules distinctes mercredi, au début de la tempête, les conducteurs perdant le contrôle de leurs véhicules sur des routes verglacées.

Les températures dans les États intérieurs ont chuté: -45,6 ° C (-50 ° F) au Montana et Des Moines dans l’Iowa se sentant comme -38 ° C (-37 ° F), permettant de souffrir d’engelures en moins de cinq minutes, selon le National Weather Service.

Des conditions de neige abondante et de blizzard se poursuivent autour de certaines parties de la région des Grands Lacs – qui couvre les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Érié et Ontario – avec jusqu’à 4 pieds de neige attendus sur la rive est du lac Ontario et du lac Érié.

Des rafales de vent ont cassé des arbres et détruit des lignes électriques, avec au moins 1,4 million de foyers et d’entreprises sans électricité vendredi matin.

Lire la suite:

Image:

Comté de Hendricks, Indiana. Photo : AP



Image:

Minimums nocturnes du vendredi soir au samedi matin (températures indiquées en degrés Celsius)



Biden : “C’est du sérieux”

Selon le site Web poweroutage.us, le Maine, la Pennsylvanie, la Virginie et la Caroline du Nord ont été les plus touchés, suivis du Tennessee, de New York, du Maryland et du Connecticut.

Plus de 4 600 vols à destination et en provenance des États-Unis ont été annulés, et il y a une ruée vers l’ouverture de suffisamment d’abris d’urgence pour ceux qui sont sans abri ou qui n’ont pas d’électricité à la maison.

Des efforts urgents sont également déployés pour fournir du bois de chauffage à certaines tribus amérindiennes qui vivent à distance, comme les membres de la tribu Rosebud Sioux et de la tribu Oglala Sioux dans le Dakota du Sud.

Le président tribal Frank Star Comes Out a décrit les efforts comme “un sacré combat jusqu’à présent”.

Le président américain Joe Biden a déclaré: “Ce n’est pas comme un jour de neige quand vous étiez enfant – c’est quelque chose de sérieux.”

Image:

Un crash hivernal près de London, Ontario, au Canada. Photo : région de l’Ouest de la Police provinciale de l’Ontario.



Le Canada connaît également une grosse tempête, qui a vu des centaines de vols retardés ou annulés et des centaines de milliers de propriétés sans électricité.

Le sergent Kerry Schmidt de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que la police avait reçu des rapports faisant état de jusqu’à 100 véhicules impliqués dans de multiples collisions qui ont fermé une autoroute principale près de London, en Ontario.