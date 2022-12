Cyclone à la bombe américain: Au moins 50 morts alors que l’Amérique du Nord est en proie à une tempête hivernale dévastatrice | Nouvelles américaines

Au moins 50 décès ont été liés à une violente tempête qui continue de frapper les États-Unis et le Canada.

Les États-Unis ont enregistré 46 des décès, et quatre autres morts après le renversement d’un bus sur des routes verglacées dans la province canadienne de la Colombie-Britannique.

Parmi les décès aux États-Unis, 18 proviennent de l’État de New York, où la ville de Buffalo a été durement touchée par le blizzard, sa neige froide et lourde “à effet de lac” – le résultat de l’air glacial se déplaçant sur les eaux plus chaudes du lac.

Image:

Cheektowaga, New York. Photo : AP



“Ce n’est pas le Noël qu’aucun d’entre nous espérait”

Le National Weather Service a déclaré que près de quatre pieds de neige étaient tombés à l’aéroport de Buffalo dimanche et que la neige tombait au rythme de deux à trois pouces par heure au sud de la ville.

Les victimes de la tempête dans la région comprennent des personnes retrouvées bloquées dans des voitures, laissées gelées dans des conditions de voile blanc tandis que les sauveteurs potentiels luttaient contre les intempéries pour aider.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, avait déclaré au cours du week-end que de nombreuses ambulances et camions de pompiers de l’État étaient eux-mêmes coincés dans la neige.

Le service de police de Buffalo a publié un appel en ligne demandant aux propriétaires de motoneiges de participer aux efforts de recherche et de sauvetage.

Mark Poloncarz, directeur du comté d’Erie, a déclaré: “Ce n’est pas le Noël qu’aucun d’entre nous n’espérait ni n’attendait.”

Lire la suite:

Qu’est-ce qu’un cyclone à la bombe ?

En images : les États-Unis aux prises avec le gel

La vie sur la route alors que des conditions de gel profond frappent l’État de New York

Image:

Région de Buffalo à Amherst, New York



Plus de 55 millions toujours sous alertes météo

Au pire, jusqu’à 1,8 million de propriétés étaient sans électricité aux États-Unis, avec des milliers de vols annulés et retardés.

Mais le nombre de foyers sans électricité est désormais d’environ 150 000, bien que plus de 55 millions d’Américains soient restés sous les alertes de refroidissement éolien dimanche.

Au Canada, au moins 140 000 foyers sont privés d’électricité, la plupart dans les provinces de l’Ontario et du Québec.

Quatre personnes ont été tuées la veille de Noël après qu’un autobus s’est renversé dans des conditions glaciales sur l’autoroute 97C près de Loon Lake, à environ 200 milles à l’est de Vancouver.

L’autorité sanitaire locale – Interior Health – a déclaré à la CBC du Canada que 52 personnes avaient été envoyées à l’hôpital et 36 avaient besoin d’un traitement supplémentaire.

En début d’après-midi le jour de Noël, huit personnes étaient toujours hospitalisées, dont deux dans un état grave.

Image:

Ottawa, Canada. Photo : AP



Les températures pourraient descendre jusqu’à -43 °C

L’agence météorologique du Canada a déclaré que les températures resteraient basses dans de nombreuses régions du pays cette semaine.

Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest devrait tomber à -28C (-18F) pendant la nuit mais, avec le refroidissement éolien pris en compte, cela pourrait être aussi bas que -43C (-45F), entraînant un risque de gelures en quelques minutes.

Whitehorse, dans le territoire canadien du Yukon, devait tomber à -30C (-22F) avec le refroidissement éolien pris en compte.