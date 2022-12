Cyclone à la bombe américain : Au moins 24 morts et des centaines de milliers de foyers sans électricité dans une tempête brutale | Nouvelles américaines

Au moins 24 personnes sont mortes aux États-Unis alors que le pays est aux prises avec une violente tempête hivernale.

Les conditions de blizzard ont laissé plus de 700 000 foyers et entreprises sans électricité, avec plus de 200 millions de personnes sous une forme ou une autre d’avertissement météorologique alors que les températures plongent bien en dessous de zéro.

Plus de 3 000 vols ont été annulés samedi, certains aéroports étant fermés.

Mises à jour en direct : le nombre de morts augmente à mesure que l’impact de la tempête se propage

Image:

Quatre personnes sont mortes dans un carambolage de 46 voitures sur une route glacée de l’Ohio. Photo : Patrouille des autoroutes de l’État de l’Ohio



Avertissement de vents de 90 mph et 20 cm de neige

Les conditions glaciales sur les routes ont incité de nombreuses autorités à mettre en garde contre les déplacements non essentiels, et des centaines de personnes qui se sont aventurées se sont retrouvées bloquées dans leur véhicule.

Parmi les personnes décédées figurent trois personnes dans des accidents de voiture dans le Kentucky et trois autres dans l’Oklahoma, dont deux se sont produites alors que les vents soufflaient sur la neige soufflée.

Dans le Montana, le National Weather Service a averti que le versant est du parc national des Glaciers et les contreforts et plaines à proximité pourraient voir jusqu’à 20,3 cm de neige et des vents allant jusqu’à 90 mph.

Le Montana a connu une température de -45,6C (-50F) plus tôt dans la tempête, tandis que la dépression d’hier appartenait à la ville éloignée du Havre – également dans le Montana – qui a vu -39C (38F).

Dans le Maine, plus de 165 000 propriétés sont sans électricité et les patrons des services publics ont averti que cela pourrait prendre des jours avant que l’approvisionnement ne soit rétabli, tandis que certains autres États ont demandé aux clients de réduire leur utilisation pour éviter les pannes de courant.

Lire la suite:

En images: les États-Unis saisis par le gel alors que le cyclone à la bombe frappe

Qu’est-ce qu’un cyclone à la bombe ? La tempête hivernale extrême frappe les États-Unis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Les avions ont du mal à atterrir aux États-Unis



Les craintes augmentent pour les sans-abri

Une entreprise a déclaré à ses 65 millions de clients dans 13 États que les centrales électriques avaient du mal à fonctionner sous la pression des conditions météorologiques et de la demande extrême.

Une autre compagnie d’électricité a demandé à ses clients de baisser leurs thermostats de 15,6 C à 16,7 C, car une défaillance de l’équipement du pipeline avait temporairement coupé de 30 % le gaz provenant de l’un de ses fournisseurs.

Des abris d’urgence sont ouverts pour ceux qui sont sans abri ou n’ont pas d’électricité à la maison, et il y a aussi des efforts urgents pour fournir du bois de chauffage à certaines tribus amérindiennes qui vivent dans des zones isolées.

Au moins 24 personnes sont mortes dans la tempête • Colorado : deux décès par « exposition environnementale » • Kansas : trois accidents de la circulation – dans le comté de Republic, un homme de 60 ans est décédé après que sa voiture a été heurtée par un autre véhicule qui avait perdu le contrôle et s’était mis en portefeuille ; Un homme de 33 ans est décédé après avoir perdu le contrôle de son camion et traversé la médiane de l’Interstate 70 dans le comté de Geary; et dans le comté de Saline, un homme de 21 ans est décédé après que le SUV dans lequel il était passager est entré dans un fossé • Kentucky : deux décès liés à un véhicule et un sans-abri décédé des suites d’une exposition • Ohio : quatre morts dans un carambolage de 46 voitures • Nebraska : un véhicule mort lié aux conditions météorologiques • Missouri : un homme est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur une route verglacée, descendu un talus, franchi un mur de ciment et atterri à l’envers dans un ruisseau • New York : quatre décès • Oklahoma : trois morts sur la route • Michigan : une femme de 82 ans à Lansing est décédée après avoir été retrouvée recroquevillée dans la neige à l’extérieur de sa communauté d’aide à la vie autonome • Tennessee : Un homme a été retrouvé mort à Memphis. Les autorités n’ont pas donné de détails mais disent que le décès est lié aux conditions météorologiques • Wisconsin : Des soldats étaient sur les lieux d’un accident et les conducteurs qui passaient ralentissaient lorsqu’un deuxième accident s’est produit – une camionnette a quitté la route et a heurté un camion semi-remorque. Le chauffeur du camion est décédé

À Portland, dans l’Oregon, des abris contre les intempéries ont distribué des bâches et des tentes aux gens alors que les centres eux-mêmes fermaient en raison d’une interruption du mauvais temps.

Plus de 1 100 personnes avaient cherché de la chaleur dans les cinq abris météorologiques d’urgence de la ville, ont indiqué des responsables.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:55

“Je ne sais pas comment ils vont survivre”



“L’une des pires tempêtes de l’histoire”

À Buffalo, New York, la neige épaisse, les températures glaciales et les coupures de courant ont encouragé les gens à chercher des églises, des postes de police et partout ailleurs qui pourraient avoir du chauffage.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a déclaré que les ambulances avaient besoin de plus de trois heures pour un seul voyage à l’hôpital, avec des routes toujours entravées par la neige, des voitures abandonnées et des lignes électriques tombées.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que la tempête était « l’une des pires de l’histoire », et Timothy Carney du bureau du shérif du comté d’Erie a déclaré : « C’est essentiellement un ouragan de catégorie 3 avec un tas de neige mélangée. dernières 24 heures.”