Cycliste heurté par un véhicule à Ethel Street et Stockwell Avenue

Un cycliste a été heurté par un véhicule à l’intersection de la rue Ethel et de l’avenue Stockwell à Kelowna jeudi (11 août) matin.

Les équipes d’urgence ont été appelées sur les lieux vers 9h15.

Le cycliste aurait été extrêmement secoué et portait un casque qui présentait des dommages. Des témoins racontent à Capital News qu’un piéton est peut-être tombé sur le cycliste, qui a ensuite poussé la personne à vélo dans un véhicule qui passait.

Le cycliste a été transporté à l’hôpital.

