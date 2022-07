Cyclisme-Matthews revient pour gagner l’étape du Tour, Vingaard bat Pogacar

L’Australien Michael Matthews a terminé une course vintage pour remporter la 14e étape du Tour de France samedi, une randonnée vallonnée de Saint Etienne à Mende, alors que Jonas Vingaard a résisté au champion en titre Tadej Pogacar pour conserver le maillot jaune.

Matthews est parti en solitaire de l’échappée du jour avec 51 kilomètres à parcourir, et après avoir été rattrapé par un trio de poursuivants, il a de nouveau attaqué dans l’ascension finale, un effort brutal de 3 km à 10,2 %. Alberto Bettiol a réussi à le maîtriser une fois de plus, seulement pour que Matthews revienne et reparte en solo pour battre l’Italien de 15 secondes. “Aujourd’hui, c’était juste un pur combat. Il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les coureurs comme moi. Je devais me débarrasser des meilleurs grimpeurs », a déclaré Matthews, qui a remporté sa quatrième victoire d’étape sur le Tour et sa première depuis 2017.

Thibaut Pinot est arrivé troisième alors que les coureurs français de la course continuent de se battre pour leur première victoire d’étape cette année. Deux fois seulement dans l’histoire du Tour de France, des coureurs français n’ont pas remporté d’étape, en 1926 et 1999.

Le groupe des meilleurs prétendants était loin derrière, et Pogacar a de nouveau attaqué dans le but de déstabiliser Vingaard lors de la dernière montée, seulement pour que le Danois suive facilement et franchisse la ligne sur la roue du champion en titre. Pogacar avait essayé de faire bouger les choses avant , 10 kilomètres après le début de l’étape de 192,5 km, séparant le peloton avec une accélération sur une courte côte. Vingeaard a été brièvement coincé derrière mais est rapidement revenu après un gros effort.

“J’ai essayé, et je réessaierai dans les prochains jours”, a promis Pogacar. “J’ai essayé de mettre la pression dès le départ.” Il mène toujours Pogacar de deux minutes et 22 secondes au total, avec Geraint Thomas à la troisième place, à 2h43 du rythme.

Le champion 2018 n’a pas pu suivre Pogacar et Vingaard sur la Côte de la Croix Neuve mais a limité les dégâts, perdant 17 secondes au duo de tête tout en prolongeant son avance sur Romain Bardet, quatrième, de neuf secondes.

La 15e étape de dimanche est une course de 202,5 ​​km de Rodez à Carcassonne avant une journée de repos.

