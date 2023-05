Cycle4Sepp: Sam Hall, anciennement de Sky Sports, parcourt 2 400 miles d’Helsinki à Epsom à la mémoire de son fils Sepp | Actualités Actualités

Sam Hall fait du vélo d’Helsinki à Epsom en mémoire de son fils Sepp (Crédit : @cycle4sepp)

Dimanche matin, Sam Hall, anciennement de Sky Sports, entamera une balade à vélo épique pour collecter des fonds pour une œuvre caritative à la mémoire de son fils Sepp, décédé l’année dernière d’une forme rare de cancer.

Sam raconte à Sky Sports les raisons du défi cycle4sepp et les superstars sportives qui le soutiennent dans son voyage…

Dimanche, j’ai entrepris une balade à vélo de 2 400 milles d’Helsinki à Epsom au profit de Momentum’s Children’s Charity. J’espère terminer le trajet en 20 jours.

Donc plus loin que le Tour de France, et en moins de temps.

Dimanche matin, Sam Hall, anciennement de Sky Sports, entamera une balade à vélo épique pour collecter des fonds pour une œuvre caritative à la mémoire de son fils Sepp, décédé l'année dernière d'une forme rare de cancer.

Il y a plusieurs raisons de le faire, mais au centre de tout cela, il y a l’honneur d’honorer la mémoire de mon fils Sepp, décédé en octobre dernier d’un cancer rare appelé tumeur tératoïde/rhabdoïde atypique (ATRT).

Sepp était à deux mois de son quatrième anniversaire lorsqu’il a perdu sa bataille de trois ans contre la maladie. Sepp était un garçon merveilleux, qui ne laissait pas les pièges que la vie lui avait lancés influencer en aucune façon ses plaisirs et ses joies.

Malgré de nombreuses séances de chimiothérapie, des ablations de tumeurs, de la radiothérapie et un cycle de médicaments de 24 heures, il a toujours réussi à sourire et à rire tout au long de tout cela. Deux fois, il a défié la logique et a reçu le feu vert, seulement pour que le cancer de l’ATRT revienne. Comme l’équipe de spécialistes du Great Ormond Street Hospital nous le disait constamment, Sepp était unique.

Grâce au traitement de trois ans de Sepp et au confinement, j’ai toujours trouvé le salut de la folie sur mon vélo. Il y a quelque chose d’incroyablement libérateur et épanouissant dans le fait de pouvoir partir, qui sait où, et d’y arriver par ses propres efforts.

Momentum Children’s Charity était là pour soutenir notre famille depuis le début. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance local qui aide les familles, comme la nôtre, qui ont des enfants atteints de maladies qui changent la vie. Ils s’associent également à des hôpitaux locaux, tels qu’Epsom, pour améliorer l’expérience dans les services pédiatriques.

Ma femme et moi avons tous deux reçu des conseils via Momentum, et mon fils aîné a suivi une thérapie par le jeu, ainsi que des visites du Père Noël et d’un fauconnier, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons également eu la chance d’utiliser le pavillon de vacances de Momentum dans la New Forest, un endroit que Sepp adorait.

Quand Sepp est mort, j’ai ressenti un besoin irrésistible de donner un sens et un but à sa mort. L’idée d’entreprendre ce défi pour Momentum était à peu près instantanée. La mère de Sepp vient de Finlande et mon fils a la double nationalité, donc relier les deux maisons de Sepp grâce au vélo semblait le choix naturel. Une fois que j’ai tracé l’itinéraire, il m’est apparu clairement que j’aurais dû épouser quelqu’un d’Allemagne !

Depuis la création de Cycle4Sepp, le soutien et l’aide de la famille et des amis ont été phénoménaux. Sans leurs encouragements, je ne suis pas sûr que j’aurais traversé les durs mois d’entraînement, qui ont été rendus doublement difficiles grâce à la météo que nous avons eue en 2023.

En dehors des kilomètres difficiles sur les routes du Surrey, j’ai eu un camp d’entraînement à Majorque et j’ai roulé dans les Balkans, traversant entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Le soutien que j’ai reçu du monde du sport a également été incroyable. Mon programme d’entraînement a été conçu par l’ancien cycliste international, Ben Wilson.

Des personnalités célèbres du monde du sport ont envoyé des messages de soutien à Sam Hall alors qu'il entame son périple épique

J’ai reçu des messages de soutien des légendes olympiques Chris Hoy et Daley Thompson, et de Jamie Carragher de Sky Sports, Dave Jones, Gary Neville, ainsi qu’Emma Paton, l’équipe de F1, Adam Smith, George Lineker et les présentateurs du Giro d’Eurosport. La bonne volonté et les efforts de collecte de fonds ont été phénoménaux et je sais que Sepp aurait adoré ça.

La randonnée commence dimanche, où je serai accompagné sur la première étape par ma famille et quelques amis de mon club cycliste local. Le départ et l’arrivée sont les choses que j’attends le plus avec impatience.

L’accumulation et l’entraînement ont donné l’impression que cela durait depuis toujours, alors le simple fait de commencer sera un immense soulagement et excitant.

Quant à la finition, j’ai hâte de la terminer, pour l’exaltation, le sentiment d’accomplissement et de mettre fin à ce chapitre particulier du processus de deuil.

L’itinéraire, que vous pouvez trouver sur www.cycle4sepp.com, est long, mais heureusement, il n’y a pas de chaînes de montagnes épiques et le terrain à partir de l’Allemagne est plutôt plat.

Les plus grandes préoccupations sont la météo et les moustiques. Le nord de la Finlande et de la Suède en regorge, au point que nous avons des moustiquaires pour nos têtes au cas où la circonscription deviendrait intenable.

Si vous souhaitez faire un don et soutenir la course, vous pouvez le faire sur www.cycle4sepp.com.