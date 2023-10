Les hormones qui fluctuent tout au long du cycle menstruel pourraient modifier la structure du cerveau, suggère une nouvelle étude.

L’étude, menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB), révèle des changements subtils dans la cerveau structure de 30 femmes tout au long de leurs cycles menstruels. Ces changements correspondent aux fluctuations de quatre hormones.

Surtout, nous ne savons pas encore si ni comment ces changements cérébraux affectent la cognition ou le risque de maladies cérébrales. Mais la recherche s’appuie sur un nombre croissant d’études montrant les effets que les hormones associées au cycle menstruel peuvent avoir sur le cerveau. Plus largement, cela renforce le nombre d’études spécifiquement axées sur les personnes qui ont leurs règles.

“La plupart de ce que nous savons sur le corps humain provient d’études menées principalement sur le corps masculin”, a déclaré Viktoria Babenko ancien doctorant à l’UCSB, actuel spécialiste de la recherche chez BIOPAC Systems et co-premier auteur de l’étude, qui a été publiée le 10 octobre dans la base de données pré-imprimée. bioRxiv et n’a pas encore été évalué par des pairs. L’autre premier auteur était Elizabeth Rizor doctorant actuel dans le programme de neurosciences dynamiques de l’UCSB.

En rapport: La grossesse provoque des changements dramatiques dans le cerveau, confirme une étude

Les chercheurs ont rassemblé des données auprès de 30 femmes qui ne prenaient pas de contraception hormonale et avaient des règles mensuelles régulières. Les chercheurs ont pris des images du cerveau des femmes à trois moments de leur cycle menstruel : la menstruation, l’ovulation et la phase mi-lutéale, qui mène aux menstruations et est souvent associée aux symptômes du syndrome prémenstruel (SPM).

Les chercheurs ont collecté des données relatives au volume du cerveau et à deux types différents de tissus cérébraux : la matière grise, qui contient les principaux corps de cellules cérébrales ; et la substance blanche, qui connecte et permet communication entre les cellules . Ils ont mesuré l’épaisseur corticale, ou l’épaisseur de la couche externe ridée du cerveau, constituée de matière grise, et ont collecté des données relatives à la façon dont l’eau se diffuse à travers la substance blanche du cerveau.

Cet examen de la diffusion de l’eau “permet de mieux comprendre la structure des fibres de matière blanche”, Erika Comasco professeur agrégé de psychiatrie moléculaire à l’Université d’Uppsala en Suède qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à Live Science.

Tout en sondant la structure du cerveau, l’étude a également examiné les modifications de quatre hormones tout au long du cycle menstruel : l’œstradiol (un type d’œstrogène), la progestérone, l’hormone lutéinisante (LH) et l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Les niveaux d’œstrogène et de LH culminent pendant l’ovulation, tandis que la progestérone culmine pendant la phase lutéale. La FSH, en revanche, reste plus constante mais atteint également son maximum pendant l’ovulation et atteint des niveaux relativement élevés à la fin de la phase lutéale et pendant les règles.

Dans les régions du cerveau examinées par l’équipe, les concentrations d’œstrogènes et de LH étaient corrélées à l’efficacité de la diffusion de l’eau à travers la substance blanche. Cela reflète des changements dans la « microstructure » de la substance blanche qui, selon certains scientifiques, reflètent des changements dans la connectivité, mais c’est un peu débattu .

Pendant ce temps, la concentration de FSH était corrélée à l’épaisseur corticale – de même, à mesure qu’elle augmentait et diminuait, la matière grise du cortex augmentait également. Il est intéressant de noter que dans plusieurs régions du cerveau, la FSH et la progestérone semblaient avoir des associations opposées avec la diffusion et l’épaisseur corticale : les augmentations de la FSH correspondaient à une diffusion moins libre de l’eau et à une plus grande épaisseur corticale, tandis que les augmentations de la progestérone étaient liées aux schémas opposés.

Bien que le volume global du cerveau soit resté le même, les augmentations de progestérone ont été associées à une augmentation du volume des tissus cérébraux, mais à une diminution du liquide céphalo-rachidien, le liquide entourant le cerveau qui le protège et l’aide à éliminer les déchets.

Cette étude n’est pas la première à examiner les changements dans la structure du cerveau tout au long du cycle menstruel, mais elle se distingue par le fait qu’elle examine les tissus de l’ensemble du cerveau. D’autres études ont utilisé différentes mesures pour enregistrer ces changements ; par exemple, une étude récente publiée dans la revue Santé mentale naturelle utilisé des IRM à haute résolution pour identifier les différences de volume dans plusieurs régions du cerveau tout au long du cycle menstruel.

L’une des limites de l’étude était que les analyses effectuées à différents moments du cycle de chaque participante n’étaient peut-être pas parfaitement synchronisées, en particulier pour l’ovulation et la phase mi-lutéale. Pour déterminer ces phases, les participants ont utilisé un test d’ovulation, qui peut présenter certaines variations. La collecte de données à plusieurs moments du cycle menstruel aurait ajouté des détails à l’étude. Une autre limite est que tous les participants avaient moins de 30 ans ; les associations trouvées par les chercheurs pourraient être différentes pour les personnes âgées.

Bien que l’étude aurait pu inclure plus de personnes, Rizor et Babenko ont déclaré que la taille était typique, voire supérieure à la moyenne, pour une étude d’imagerie de ce type, d’autant plus qu’ils ont collecté des données sur chaque personne à trois moments différents.

Les travaux futurs pourraient se concentrer sur la façon dont ces changements affectent la santé mentale d’une personne tout au long du cycle menstruel ou sur le risque de maladies telles que La maladie d’Alzheimer , ce qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. D’autres recherches pourraient examiner comment ces changements pourraient affecter le comportement, ce que l’étude récente n’a pas étudié.

“Il s’agit essentiellement d’une étude anatomique”, a déclaré Dr Sarah Berga , professeur et président d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de Buffalo, qui n’a pas participé à l’étude. “Mais vous savez, nous ne pouvons pas tout faire dans une seule étude.”

Rizor a déclaré qu’elle espère que la recherche aidera un jour les professionnels de la santé à mieux intégrer les impacts étendus du cycle menstruel dans les soins médicaux.

“Le monde médical devrait prendre note de l’importance de ces fluctuations dans notre vie quotidienne et les intégrer davantage dans les soins”, a-t-elle déclaré à Live Science.