Cybersecurity 101 for business encourage une approche proactive

10/11/23

HAYS, Kan. – La première conférence sur la cybersécurité du Kansas Small Business Development Center a réuni des propriétaires d’entreprise et des employés sur le campus de la FHSU pour apprendre l’importance de protéger leurs actifs numériques. Les intervenants du Département de la sécurité intérieure, du FBI, de Tree Top Security, de Nex-Tech, de la FHSU, de la SBA des États-Unis et de l’USD 489 ont souligné une approche proactive de la cybersécurité. L’Institut de cybersécurité et incubateur technologique (CITI) de la FHSU a contribué à la planification et à l’exécution de la conférence.

Soixante-quinze participants ont participé à des sessions axées sur le paysage des cybermenaces, la planification du pire et les mesures concrètes à prendre aujourd’hui, entre autres sujets.

« Nous sommes ravis d’avoir pu offrir un événement de cette qualité pour informer notre communauté d’affaires sur les dernières tendances en matière de risques de cybersécurité et sur ce qu’ils doivent faire pour se protéger », a déclaré Laurie Pieper, directrice adjointe de l’État du Kansas SBDC. « C’était une occasion unique pour nos entreprises d’apprendre du FBI et de la CISA tout en se connectant avec des experts locaux. »

La conférence s’est concentrée sur des exemples concrets pour aider les propriétaires d’entreprise et le personnel de soutien à en apprendre davantage sur la cybersécurité, permettant ainsi de comprendre l’importance de l’atténuation des risques et des mesures concrètes.

L’un d’eux venait de Chris Hipp, surintendant adjoint de USD 489, qui a parlé lors d’une séance matinale de l’urgence de prendre la cybersécurité au sérieux. 489 USD ont subi une cyberattaque en janvier 2022.

« Nous avons très vite compris pourquoi nous aurions dû nous soucier davantage de la cybersécurité plus tôt », a déclaré Hipp. « La cybersécurité va bien plus loin qu’on ne le pense », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas simplement d’un ordinateur de bureau dans lequel vous insérez une feuille de calcul. C’est tout ce que vous faites.

USD 489 a travaillé avec une équipe de réponse cybernétique, une équipe de cybercriminalité, un négociateur en matière de cyber-otages, Tree Top Security et le FBI pour répondre à l’attaque.

«C’était presque surréaliste de faire face à tous les différents membres de l’équipe que notre couverture d’assurance avait mis en place», a-t-il déclaré. « Nous avons découvert qu’il était important de jouer un peu en attaque pour éviter d’avoir à jouer beaucoup de nettoyage à l’arrière. »

Les participants ont également entendu parler des cas rencontrés par les ressources locales ainsi que par le FBI et la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency du DHS, et de la manière de travailler avec les ressources pour prévenir et, si nécessaire, prendre toutes les mesures possibles pour atténuer un événement. Étant donné la probabilité qu’une petite entreprise ferme ses portes dans les six mois suivant une faille de sécurité, l’importance de la prévention a été soulignée.