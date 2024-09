Cyberpunk passe au tour par tour dans le nouveau JRPG rythmé « Keylocker »

Le développeur Moonana Games et l’éditeur Serenity Forge ont officiellement lancé Keylocker – un JRPG cyberpunk qui consiste à rester dans le rythme – sur le Changer de boutique en ligne.

Ce jeu se déroule dans le paysage urbain dystopique de Saturne (assez cyberpunk pour vous ?), où un gouvernement corrompu a interdit toute musique. Vous incarnerez B0B0, un chanteur/compositeur déterminé à démanteler ce système grâce à la puissance des batailles rythmiques au tour par tour, que ce soit sur le champ de bataille isométrique ou dans des sections de notes tombantes à la Guitar Hero.

Il a l’air plutôt sympa, avec des visuels pixel art complétant plutôt bien l’esthétique cyberpunk. Le développeur cite le Mario et Luigi la série et Chrono Trigger comme sources d’inspiration : de grandes chaussures à remplir, mais un endroit fantastique pour commencer.

Voici une liste des principales fonctionnalités du jeu et une poignée de captures d’écran pour que vous puissiez voir à quoi nous avons affaire :

– Choisissez votre chemin en tant que rebelle cyberpunk, chacun avec son propre arbre de compétences et son propre scénario

– Contrôlez l’électricité avec votre musique ! Transformez-la pour attaquer ou défendre selon vos besoins, en alternant entre différents mouvements et tactiques.

– Combat classique au tour par tour avec une touche d’originalité : exécution de mouvements en temps réel dans un style de jeu de rythme — visez vos tirs, chronométrez vos attaques, parez et bloquez vos ennemis !

– Pas de rencontres aléatoires : combattez vos ennemis de front avec des batailles fluides dans le monde

– Devenez ami avec les citoyens ou trahissez-les : piratez des profils pour acquérir des ressources ou pour changer le cours de l’histoire avec plusieurs fins.

– Jouez avec votre groupe dans le mini-jeu Music Show : avec des compositions d’Elektrobear (Momodora, Virgo Versus The Zodiac), doublées par Psamathes.

– Gardez un œil sur le compteur de danger ! La police de l’église, toute ouïe, poursuivra les habitants sournois qui ne respectent pas la loi du silence.

– Personnalisez entièrement vos personnages avec une grande variété d’équipements

– Débloquez des talents spéciaux en utilisant des clés récoltées sur les ennemis que vous avez SUPPRIMÉS au combat.

– Interactions uniques avec chaque objet du monde : l’exploration de Saturne peut conduire à des secrets, des récompenses ou des éléments de tradition sur la planète.