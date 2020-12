L’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année est mis en garde par Epilepsy UK, après qu’un journaliste a subi une crise d’épilepsie en jouant.

Cyberpunk 2077, sorti jeudi à minuit, contiendrait « des lumières clignotant rapidement et d’autres animations susceptibles de provoquer des crises », selon l’organisation caritative.

Il appelle les développeurs du jeu à trouver rapidement une «solution permanente» aux problèmes, déclarant à Sky News: «Un avertissement au début ne suffit pas.

Epilepsy UK dit que l’avertissement actuel du jeu « n’est pas suffisant » Pic: Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red.



«Si un avertissement vaut mieux que pas d’avertissement, il n’est pas suffisant pour assurer la sécurité des gens.

« Il peut y avoir des gens qui jouent qui ne savent pas qu’ils souffrent d’épilepsie photosensible, qui ne penseraient pas qu’un avertissement leur est appliqué et que cela pourrait déclencher leur première crise. »

Liana Ruppert est la journaliste dont l’épilepsie a été déclenchée pendant le jeu.

La journaliste de jeux vidéo Liana Ruppert a subi une crise en jouant au nouveau jeu Pic: Instagram





Elle a rapporté le problème pour Game Informer, en disant: « Pendant mon temps avec Cyberpunk 2077, j’ai subi une crise majeure et ressenti plusieurs moments où j’étais proche d’une autre. »

Dans un élément récurrent du jeu appelé Braindance, Liana dit qu’il y a « un motif de lumières » qui a déclenché sa crise.

Cyberpunk 2077 a été retardé à plusieurs reprises, ce qui a ajouté à l’anticipation de sa sortie.

L’accumulation a conduit certains fans à mal réagir à l’expérience de Liana.

Depuis la publication de l’avertissement le 7 décembre, Liana reçoit des vidéos contenant des lumières clignotantes pour déclencher son épilepsie.

Liana Ruppert dit qu’elle subit des abus en ligne qui pourraient déclencher son épilepsie Pic: Instagram





Elle a écrit sur Twitter: «On m’a envoyé des centaines de vidéos déguisées en support qui clignotent délibérément pour induire des déclencheurs photosensibles.

« Si vous partagez ceci en disant que vous êtes épileptique et que vous recevez une vidéo, n’appuyez pas sur play.

« Je suis de retour sur mon **. »

CD Projekt Red, qui a développé Cyberpunk 2077 et d’autres jeux populaires comme The Witcher, a déclaré à Sky News: « Nous avons tous été assez bouleversés en lisant l’expérience de Liana et nous allons certainement mettre cet aspect du jeu sous un plus grand contrôle. »

Le développeur du jeu a déclaré qu’il avait été « secoué » par l’expérience de saisie de Liana Pic: Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red.



Le compte Twitter officiel du jeu tant attendu a remercié Liana d’avoir partagé son calvaire et a déclaré qu’ils «exploraient» une «solution plus permanente» à publier dès que possible.

Les développeurs ont déclaré avoir créé un écran d’avertissement supplémentaire dans le jeu, ainsi qu’un dans le CLUF – un accord juridique entre les joueurs et le développeur.

«Un effet visuel alternatif attend déjà sa mise en œuvre», ont-ils ajouté.

Les créateurs du jeu ont travaillé sur un « effet visuel alternatif » qui est « en attente de mise en œuvre »



L’épilepsie photosensible – déclenchée par des lumières clignotantes ou des couleurs contrastées – est rare, et environ trois personnes sur 100 en sont atteintes.

Epilepsy UK conseille aux joueurs qui peuvent rencontrer quelque chose qui pourrait déclencher une crise sans avertissement de garder les yeux ouverts (pour éviter un effet de scintillement), tout en couvrant immédiatement un œil avec la paume d’une main et de se détourner du déclencheur possible dès que possible. que possible.

Ils disent que faire ces choses peut réduire le risque d’une possible crise.