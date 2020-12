Cyberpunk 2077 reçoit un autre Hotfix pour les consoles PC, Xbox et PlayStation après que plusieurs utilisateurs aient signalé de nombreux bugs avec le jeu depuis son lancement le 10 décembre. Son développeur CD Projekt Red dit que le dernier Hotfix 1.05 optimise également le titre pour les PC équipés de puces AMD. Plus tôt ce mois-ci, les développeurs avaient publié Hotfix 1.04, malheureusement, plusieurs erreurs avec le jeu persistaient, conduisant Sony à supprimer Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store et à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté le jeu via sa plate-forme. Sony n’a pas encore révélé de détails sur son retour sur le PS Store.

Selon le journal des modifications officiel, le Hotfix 1.05 pour Cyberpunk 2077 corrige les problèmes de chevauchement de l’interface utilisateur et apporte plusieurs améliorations de stabilité, y compris des corrections de crash. La société a également résolu un problème de crash de Steam Overlay lors de l’arrêt du jeu. Pour les utilisateurs Xbox, la mise à jour corrige une erreur avec le processus de déconnexion qui, selon les utilisateurs, ne répond plus brutalement. Comme mentionné, les versions PC et PlayStation du jeu reçoivent également des améliorations.

CD Projekt Red a également partagé une mise à jour concernant son processus de remboursement dans un tweet la semaine dernière. La société dit qu’elle remboursera les joueurs de leur propre poche si nécessaire pour s’assurer que les joueurs ont une expérience satisfaisante. « Nous souhaitons que vous sachiez que notre intention est pour chaque propriétaire d’une copie physique, ou d’une copie numérique achetée au détail, qui dispose d’une preuve d’achat valide (et envoyez-nous un e-mail à helpmerefund@cdprojektred.com dans le délai imparti ) pour recevoir un remboursement « , a déclaré la société. Les joueurs de Cyberpunk 2077 peuvent demander un remboursement avant le 21 décembre. De même, Microsoft propose désormais des remboursements aux joueurs qui ont acheté le jeu sur le Microsoft Store. Dans une série de tweet, la société a déclaré: « Bien que nous sachions que les développeurs de CD Projekt Red ont travaillé dur pour livrer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles, nous nous rendons également compte que certains joueurs ont été mécontents de l’expérience actuelle sur les anciennes consoles. »

Cyberpunk 2077: Pour garantir que chaque joueur puisse obtenir l’expérience qu’il attend sur Xbox, nous étendrons notre politique de remboursement existante pour offrir des remboursements complets à tous ceux qui ont acheté Cyberpunk 2077 numériquement sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre. https://t.co/04TcniwVzy – Assistance Xbox (@XboxSupport) 18 décembre 2020

Voici les notes de publication complètes de Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05.

Quêtes

Jackie ne disparaîtra plus dans The Pickup ou The Heist.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’atterrir l’hélicoptère dans Love like Fire.

Correction d’un problème avec Takemura n’appelant pas dans Play it Safe.

Il n’est plus possible de déclencher le même dialogue deux fois dans Big in Japan.

Correction d’un problème avec Delamain apparaissant à l’envers à la fin de Don’t Lose Your Mind.

Saul atteint désormais correctement la camionnette dans Riders on the Storm.

Voyager rapidement avant la rencontre avec Tyger Claws n’interrompt plus la progression dans I Fought the Law.

Correction d’un problème bloquant la progression dans Ghost Town si une sauvegarde automatique effectuée à l’arrivée de Raffen Shiv était chargée.

Correction d’un problème de non réception de nouveaux appels ou messages si Happy Together échouait à la suite d’un combat.

Elizabeth Peralez cesse d’être excessivement insistante avec ses appels après le refus de son offre d’emploi.

La scène avec Misty et Jackie commence maintenant correctement après avoir quitté la clinique de Viktor.

Les dialogues de Wakako ne sont plus bloqués après avoir terminé la recherche et la destruction.

S’éloigner de Stefan dans Sweet Dreams ne devrait plus empêcher les autres personnages de vous appeler.

Le détonateur de Brick devrait désormais être correctement interactif pour que les joueurs puissent désarmer. Ou partez. Ton appel.

Les portes d’ascenseur devraient maintenant s’ouvrir correctement dans The Heist.

Saul sort désormais correctement des voitures dans Riders on the Storm.

Correction d’un problème avec ne pas recevoir de nouveaux appels ou messages après avoir couru trop loin de Frank dans War Pigs.

Jackie quitte désormais correctement l’usine une fois le combat terminé dans The Pickup.

Correction d’un problème avec les renforts Militech qui n’apparaissaient pas si vous traversiez la porte trop rapidement dans Forward to Death.

Sauter du temps dans le club dans Violence n’entraîne plus de problèmes de progression.

Problèmes résolus lors du démarrage de Gig: se réchauffer …

Correction d’un problème de non réception de nouveaux appels ou messages après que Pyramid Song ait été abandonné à mi-chemin.

Correction d’un problème où le noyau de Delamain pouvait déjà être brisé lorsque le joueur entre dans la salle principale de Don’t Lose Your Mind.

Correction de problèmes avec Delamain n’apparaissant pas ou ne faisant rien en dehors de l’au-delà dans The Heist.

Correction d’un problème avec l’objectif de rester bloqué sur « Parler à Viktor » dans The Ripperdoc.

Correction d’un problème où il était impossible de parler au videur devant Lizzie dans The Information.

Ajout de la description de Don’t Lose Your Mind dans le Journal.

Correction d’un problème qui empêchait le joueur de sauvegarder, d’utiliser des voyages rapides et de parler à d’autres PNJ après avoir rechargé une sauvegarde avec un appel actif avec Frank dans War Pigs.

Correction d’un problème avec Panam qui n’appelait pour aucune autre question jusqu’à ce que je m’envole soit terminé.

Correction d’un problème avec Dum Dum après V après la fin du ramassage.

Gameplay

Amélioration des temps de réaction des PNJ qui se mettent à couvert.

Correction du nombre de tirs nécessaires pour tuer des civils à distance en combat.

Visuel

Correction d’un problème avec l’image de Delamain affichée au-dessus de l’appelant actuel pendant les appels téléphoniques.

La bouche de V ne reste pas ouverte après avoir pénétré dans la serrure spatiale dans Where is My Mind.

Correction de certains problèmes de chevauchement de l’interface utilisateur.

V apparaît plus modeste dans l’aperçu de l’inventaire après le montage semestriel;)

Les PNJ apparaissent plus rapidement dans la zone de quête pendant Stadium Love.

Ajout de la chaleur au HDR.

Correction des PNJ posant en T dans l’activité de crime organisé présumé: Dites simplement non et Gig: Marchandise chaude.

Correction d’un problème où, après une braindance, il était possible d’être bloqué en vue à la 3ème personne sans tête.

Les icônes de silencieux ne sont plus affichées sans image dans l’inventaire.

UI

Correction d’un problème avec le réticule d’arme persistant à l’écran.

Le menu d’inventaire ne se ferme plus immédiatement après son ouverture pour la première fois après avoir quitté une voiture.

Correction d’un problème où, lors de l’accès à un terminal de voyage rapide, le bouton affiché dans le coin supérieur droit invitant à ouvrir le journal de quête ne fonctionnait pas.

Performance et stabilité

Plusieurs améliorations de stabilité, y compris des corrections de crash.

Divers

Les explosions hors écran font du bruit maintenant.

Spécifique au PC

[AMD SMT] Utilisation optimisée des cœurs / threads par défaut pour les processeurs AMD Ryzen ™ à 4 et 6 cœurs. Les processeurs 8 cœurs, 12 cœurs et 16 cœurs restent inchangés et se comportent comme prévu. Ce changement a été mis en œuvre en coopération avec AMD et basé sur des tests des deux côtés indiquant que l’amélioration des performances se produit uniquement sur les processeurs avec 6 cœurs et moins.

Correction d’un problème avec la façon dont les entrées brutes sont collectées.

Suppression de l’utilisation du jeu d’instructions AVX, corrigeant ainsi les plantages survenant à la fin du prologue sur les processeurs ne prenant pas en charge AVX.

Suppression de la console de débogage pour empêcher les fonctions pouvant entraîner des plantages ou des quêtes bloquées. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas soutenir la communauté des moddeurs. Restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet.

Les réflexions par lancer de rayons ne devraient plus paraître trop brillantes par rapport à l’environnement.

Correction d’un problème avec le crash de Steam Overlay à l’arrêt du jeu.

Suppression du fichier memory_pool_budgets.csv. qui n’était pas lié à la version finale du jeu et n’avait aucune influence sur celle-ci (c’était un fichier restant utilisé pendant le développement pour estimer l’utilisation de la mémoire. Il n’avait aucun effet sur la quantité de mémoire réellement allouée). L’augmentation des performances perçue après la modification du fichier peut avoir été liée au redémarrage du jeu.

Spécifique à la console

Amélioration de la netteté de l’image avec Aberration chromatique et Grain de film activés.

Les paramètres ne devraient plus être réinitialisés par défaut après plusieurs redémarrages de session de jeu.

Correction de problèmes visuels survenant lors de la transition entre The Heist et Love Like Fire.

Correction de l’apparence de plusieurs véhicules.

[Xbox] Entrer en combat alors que Synaptic Accelerator est actif ne se termine plus par le fait que la barre de santé du joueur ne s’affiche plus.

[Xbox] Le jeu ne cesse plus de répondre lors de la déconnexion d’un profil lorsque le message de déconnexion du contrôleur est visible.

La demande de consentement de télémétrie apparaîtra une fois de plus en raison d’un problème antérieur de réinitialisation des paramètres.

Correction d’un problème où il était possible de tomber dans la cage d’ascenseur dans Megabuilding H8 dans Automatic Love.