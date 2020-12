La société américaine de jeux vidéo Valve Interactive a publié sa liste des « meilleurs jeux de 2020 » sur Steam. La société a divisé la liste en six catégories: les meilleurs vendeurs, les meilleures nouvelles versions, les jeux VR les plus vendus, les meilleurs diplômés en accès anticipé, les jeux les plus joués et les meilleurs jeux de contrôleur. Les listes incluent des titres populaires tels que Among Us, Dota 2, Fall Guys: Ultimate Knockout, Grand Theft Auto (GTA) 5, Cyberpunk 2077, Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), etc. Beaucoup de ces jeux, ainsi que des milliers d’autres titres sont en vente lors de la vente d’hiver de Steam 2020 qui dure jusqu’au 5 janvier 2021.

Les 12 jeux les plus vendus dans la catégorie Platine incluent PUBG, Red Dead Redemption, Destiny 2, GTA 5, Counter Strike: Global Offensive, Doom, Tom Clancy’s Rainbow Six Seige, Among Us, Cyberpunk 2077, Dota 2 et Monster Hunter World. Parmi ceux-ci, GTA 5, Dota 2 et Counter Strike: Global Offensive sont arrivés dans la catégorie platine de Steam depuis le début de la liste des meilleurs jeux en 2016. La liste des meilleurs vendeurs est divisée en catégories Platine, Or, Argent et Bronze . Les revenus totaux de chaque jeu sont calculés en regardant les ventes de jeux, les transactions dans le jeu et les ventes de DLC du 1er janvier 2020 au 18 décembre 2020. Steam ne divulgue pas les revenus pour chacun des jeux mais les place à la place dans Platinum, Catégorie Or, Argent ou Bronze. Les jeux les plus vendus dans la catégorie Or incluent Halo: The Master Chief Edition, Borderlands 3, Crusader Kings 3, The Elder Scrolls, Dead by Daylight, Civilization VI, Sea of ​​Thieves, Phasmophobia, ARK: Winter Wonderland, Warframe, Mount & Blade II et Baldur’s Gate.

Parmi nous, Dota 2, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Terraria, Life is Strange 2, Monster Hunter World, PUBG, Mount & Blade 2: Bannerlord, Counter Strike: les jeux les plus joués de l’année, avec le plus haut niveau de joueurs simultanés: Global Offensive et GTA 5. Dans son annonce, Steam a déclaré que les pics simultanés étaient beaucoup plus élevés que l’année dernière et que cette augmentation était observée dans tous les domaines.

Les principales nouveautés de Steam pour 2020, mesurées par les revenus bruts, incluent des titres tels que Fall Guys: Ultimate Knockout, Sea of ​​Thieves, Cyberpunk 2077, Star Wars: Squadrons, Grounded, Horizon: Zero Dawn, FIFA 21, Wolcen Bloodtrail, Borderlands 3, Baldur’s Gate 3, Resident Evil 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, Football Manager 2021, Marvel’s Avengers, et plus encore.

Parmi les diplômés en accès anticipé, des jeux comme Noita, Skater XL, Wolcen Bloodtrail, Torchlight III, Squad, Hades, Conqueror’s Blade, Deep Rock Galactic, etc.

De plus, les meilleurs jeux exclusifs à la réalité virtuelle de Steam pour 2020 incluent Arizona Sunshine, Pistol Whip, Half Life: Alyx, Superhot VR, The Elder Scrolls V: Skyrim, et plus encore ont atteint la catégorie Platinum. Dans la catégorie Or, Fallout 4, Zero Caliber, Virtual Desktop, Rick et Morty: Virtual Rick-Ality, Onward, et plus encore figuraient sur la liste.

Les jeux Top Controller, mesurés par les joueurs actifs quotidiens à l’aide d’un contrôleur, comprenaient GTA 5, NBA 2K20, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Monster Hunter: World, Fall Guys: Ultimate Knockout et plus encore dans le seau de platine. Dans la catégorie Or, Marvel’s Avengers, PES 2021, Halo, Star Wars: Squadrons, Resident Evil 3, Horizon: Zero Dawn et plus ont fait la coupe. Vous pouvez consulter la liste complète des meilleurs jeux Steam de 2020 ici.