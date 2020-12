Dans les deux semaines suivant son lancement, Cyberpunk a déjà reçu trois correctifs, dont le dernier, Hotfix 1.06, apporte des optimisations pour Xbox, les consoles PlayStation ainsi que les PC. Le correctif 1.06 supprime la limite de fichier de sauvegarde de 8 Mo qui ne permettait pas aux utilisateurs de sauvegarder leur partie. Cyberpunk 2077 a été lancé le 10 décembre avec de nombreux problèmes et bugs qui, dans de nombreux cas, ont rendu le jeu injouable.

Selon les informations disponibles sur le site Cyberpunk 2077, le Hotfix 1.06 est désormais disponible pour toutes les consoles PC et de jeux. Le journal des modifications dit que « Dum Dum ne manquera plus de l’entrée de Totentanz pendant le deuxième conflit. » Dum Dum est un membre du gang du Maelström dans la quête Second Conflict qu’ils rencontreront à Totentanz – une usine abandonnée et une cachette de gangers ainsi qu’un lieu de fête. Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, avait précédemment déclaré qu’il travaillait sur une solution de contournement potentielle au problème du PNJ manquant. Le deuxième changement le plus important concerne les consoles. Le dernier correctif apporte une gestion et une stabilité de la mémoire améliorées, ce qui entraînera moins de plantages. En outre, le correctif a supprimé la limite de taille de fichier de sauvegarde de 8 Mo pour les joueurs sur PC qui rencontraient des problèmes pour enregistrer leur progression.

Comme mentionné ci-dessus, il s’agit du troisième correctif pour Cyberpunk 2077 depuis son lancement le 10 décembre. Le jeu a été lancé avec un tas de critiques négatives, en particulier de ceux qui jouent sur les consoles de la génération précédente. Cyberpunk 2077 a également été supprimé du Sony PlayStation Store plus tôt ce mois-ci, et Microsoft a également déclaré qu’il offrait des remboursements à ceux qui ne sont pas satisfaits du jeu.