CD Projekt Red déploie sa mise à jour version 1.1 pour Cyberpunk 2077 comme promis. La mise à jour est disponible au téléchargement sur toutes les plates-formes, y compris PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Le patch 1.1 est disponible sur PC, consoles et Stadia! Dans cette mise à jour, qui jette les bases des prochains correctifs, nous nous sommes concentrés sur diverses améliorations de stabilité et corrections de bogues. Liste des modifications: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 22 janvier 2021

La v1.1 se concentre uniquement sur la correction de certains des bugs majeurs et améliore également les performances dans certains cas. Je n’entrerai pas dans la liste complète des correctifs de bogues ici, et vous pouvez les consulter dans le lien source ci-dessous, mais la plupart d’entre eux concernent des missions qui avaient des problèmes qui empêchaient de progresser plus loin dans le jeu.

Les informations sur les améliorations de performances sont moins spécifiques, mais le CDPR mentionne qu’il a amélioré l’utilisation de la mémoire sur toutes les plates-formes. Je n’ai pas vu une amélioration particulièrement importante de l’allocation de mémoire dans certaines zones du jeu que je connais pour maximiser ma VRAM, mais votre kilométrage peut varier.

Sur les consoles, la PS4 Pro (et par la suite la PS5 qui utilise la même version) obtiennent des optimisations des performances des foules et également des corrections de crash. Sur la Xbox One, vous obtenez une optimisation de la mémoire améliorée dans divers domaines. Pendant ce temps, la version Stadia a quelques correctifs et améliorations de la zone morte par défaut sur le contrôleur.

Le CDPR note également qu’il a corrigé divers plantages dans le jeu, en particulier sur le PC. Curieusement, je n’ai jamais rencontré de crash avant d’installer ce patch, mais j’en ai eu un dans les premières minutes de lecture après le patch.

Si vous vous attendiez à des modifications de l’IA ou d’autres aspects fondamentaux du jeu, vous ne les trouverez pas ici. La v1.1 joue toujours la même chose qu’avant, a juste moins de bogues. Le CDPR indique que cette mise à jour jette les bases des correctifs à venir et que l’accent était mis sur les améliorations de la stabilité et les corrections de bogues.

Espérons que les futures mises à jour apporteront davantage de modifications au gameplay et au contenu tout en continuant à corriger les bogues.

