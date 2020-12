Le très attendu jeu CD Projekt Red Cyberpunk 2077 a finalement été lancé la semaine dernière après des mois de spéculations et de retards. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, Cyberpunk 2077 s’est ouvert à un nombre important de plaintes et de critiques négatives de la part des joueurs sur les consoles de la génération précédente, y compris les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Désormais, une nouvelle vidéo de la chaîne de jeux Digital Foundry confirme ces affirmations en montrant comment les consoles de la génération précédente gèrent Cyberpunk 2077.

La vidéo publiée par Digital Foundry montre à quoi ressemble Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro, et les résultats sont en ligne avec les notes du jeu sur Metacritic. Sur PlayStation 4, Cyberpunk 2077 obtient 2,5 sur 10 sur environ 3500 notes. L’édition Xbox One s’en sort légèrement mieux avec un score moyen de 3,0 sur Metacritic. Cependant, les versions Xbox One et PlayStation 4 ont été signalées comme ayant des problèmes majeurs avec des problèmes, des plantages, des blocages et des fréquences d’images faibles, selon les avis des utilisateurs sur Metacritic. L’un des problèmes les plus courants signalés par les joueurs sur Metacritic est celui des graphismes médiocres, ce qui est considéré comme un gros problème pour un titre triple-A fonctionnant sur des consoles assez performantes. La vidéo de Digital Foundry montre ce problème, indiquant que la PlayStation 4 ne peut pas exécuter Cyberpunk 2077 à une résolution de 1080p. Au lieu de cela, il montre que la console fonctionne à 900p qui fluctue jusqu’à 720p. La PlayStation 4 Pro, en revanche, gère une résolution dynamique de 1188p dans la plupart des scènes et peut descendre à 972p dans un environnement plus détaillé. Digital Foundry note dans la vidéo que la PS4 Pro rend également les éléments HUD et UI en 1080p, faisant allusion aux limites de la PS4 Pro lors de l’exécution de Cyberpunk 2077.

De plus, en termes de fréquence d’images, aucune des consoles PlayStation 4 ne peut maintenir une fréquence d’images stable de 30 images par seconde à ces basses résolutions. La PlayStation 4 Pro, selon la vidéo, semble frapper 30FPS assez souvent, mais chute parfois en dessous de 20FPS. Le jeu contient également moins de PNJ et de détails sur la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro que sur un PC haut de gamme. Le jeu Digital Foundry a été comparé avec le patch 1.02, de sorte que les performances peuvent potentiellement s’améliorer au fil du temps. La PlayStation 4, quant à elle, exécute Cyberpunk 2077 à une résolution de 720p avec parfois moins de 20 images par seconde.