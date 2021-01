Les fabricants de Cyberpunk 2077 ont demandé aux joueurs d’arrêter d’avoir des relations sexuelles avec Keanu Reeves. Oui, tu l’as bien lu. Selon un rapport récent, il y avait un mod pour Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red qui permettait aux utilisateurs d’avoir des relations sexuelles avec une version du personnage de Keanu Reeves. Maintenant, alors que le mod ne permettait pas l’activité elle-même, c’était une collection de skins qui pouvaient être échangés avec / sur certains personnages ou objets du jeu. Comme la collection comprenait la peau du personnage de Keanu Reeves, certaines personnes ont commencé à la mettre sur des robots sexuels « Joytoy » afin d’avoir des relations sexuelles avec lui.

Selon le rapport Eurogamer, le mod permet aux utilisateurs d’échanger la peau du personnage de Johnny Silverhand, Keanu Reeves contre un robot sexuel « Joytoy », permettant aux utilisateurs de s’engager dans une scène de sexe brève (et heureusement pas très graphique) avec le look de Keanu Reeves- robot de sexe semblable. Dans une déclaration à PC Gamer, CD Projekt Red a déclaré qu’il supprimait le mod car il enfreignait la politique du jeu sur le contenu généré par l’utilisateur. La politique stipule que le contenu généré par l’utilisateur sur Cyberpunk 2077 ne peut pas être «nuisible aux autres», en particulier en ce qui concerne les mods. « Dans le cas des échanges de modèles, en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, cela peut être perçu comme nuisible par les personnes qui nous ont prêté leur apparence dans le but de créer des personnages dans Cyberpunk 2077 », a déclaré le développeur cité par PC Gamer.

Le mod qui permettait aux utilisateurs de mettre la peau de Silverhand sur un robot sexuel Joytoy a été créé par un Catmino et a été hébergé sur les mods Nexus. Le mod, cependant, n’était pas un add-on très bien conçu et détaillé, selon les rapports. Tout ce qu’il a fait était d’échanger les textures sans apporter les animations ou la voix de Johnny au Joytoy. Il est important de noter que le personnage de Keanu Reeves, Johnny Silverhand, a des scènes de sexe dans le jeu réel, qui sont vues du point de vue du joueur.