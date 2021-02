CD Projekt est devenu la cible d’une cyberattaque, qui a compromis certains de ses systèmes internes, a déclaré mardi le fabricant de jeux vidéo polonais sur Twitter.

« Un acteur non identifié a obtenu un accès non autorisé à notre réseau interne, a collecté certaines données appartenant au groupe de capital CD PROJEKT et a laissé une note de rançon », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les actions de la société ont chuté de 6% à 270 zlotys (72,79 $) à 8 h 41 GMT.

CD Projekt a ajouté qu’il enquêtait toujours sur l’incident mais, à sa connaissance, les systèmes compromis ne contenaient aucune donnée personnelle de ses joueurs ou utilisateurs de ses services.

CD Projekt a été sous les feux de la rampe récemment au milieu du déploiement troublé de son jeu tant attendu Cyberpunk 2077.

La société a déclaré qu’elle coopérerait étroitement avec les autorités pour enquêter de manière approfondie sur cet incident.

(1 USD = 3,7092 zlotys)