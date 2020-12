L’attente de Cyberpunk 2077 est presque terminée, et le titre de CD Projekt RED arrivera enfin le 10 décembre. Mais avant son lancement officiel, de nombreux fans qui l’attendent depuis des années se demandent combien de temps dure Cyberpunk 2077? Eh bien, la réponse ici varie car le titre est un RPG (jeu de rôle) en monde ouvert avec des tonnes de choses à faire en plus de la quête principale, ce qui signifie que les joueurs peuvent passer même des jours à explorer tous ses détails. Bien que les premières critiques de Cyberpunk 2077 suggèrent que la campagne principale du jeu est relativement courte, certains indiquant qu’elle peut être terminée dans une fourchette de 15 à 20 heures.

Dans sa critique, Gene Park du Washington Post dit qu’il a atteint la fin de l’histoire principale après 15 heures. Cependant, Park prévient qu’il a délibérément ignoré de nombreuses activités du jeu, y compris le travail de mercenaire et l’interaction avec les personnages secondaires du monde. De plus, un examen IGN de ​​Cyberpunk 2077 indique que l’intrigue principale peut être terminée en environ 20 heures. Encore 20 heures de quête parallèle donnent au jeu plus ou moins 45 heures d’exécution. Plus tôt en septembre, les développeurs de Cyberpunk 2077 avaient déclaré que le jeu serait plus court que The Witcher 3. Selon une analyse de How Long to Beat, la quête principale de Witcher 3 prend près de 51 heures pour se terminer. Et au cas où vous voudriez explorer tous les coins et recoins du titre, vous pouvez facilement obtenir plus de 100 heures, comme suggéré précédemment par Lukasz Babiel, responsable QA chez CD Projekt RED.

Pendant ce temps, les développeurs de Cyberpunk 2077 avaient déclaré que le titre arriverait un jour plus tôt pour certains utilisateurs disposant d’un PC ou d’un compte Google Stadia. La société avait expliqué que les utilisateurs prévoyant de jouer au titre sur PC ou Google Stadia auraient accès à minuit GMT le 10 décembre, ce qui signifie que les joueurs vivant dans les fuseaux horaires PST, EST, COT et BRT y auront accès le 9 décembre. , tous les autres clients de l’est du monde, y compris en Inde, ne pourront jouer à Cyberpunk 2077 que le 10 décembre. Cyberpunk 2077 est disponible en précommande sur le PlayStation Store pour 3 499 roupies tandis que les utilisateurs Xbox peuvent acheter le jeu Store pour Rs 3,490 sur le Microsoft. Les utilisateurs de PC peuvent y accéder via Games The Shop for Rs. 2,499. Google Stadia, qui n’est pas encore disponible en Inde, propose Cyberpunk 2077 à 60 $ (environ 4400 Rs).