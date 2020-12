Le battage médiatique autour de Cyberpunk 2077 se développait depuis près d’une décennie. Lorsque CD Projekt Red, le studio polonais derrière le jeu vidéo, a annoncé le titre en 2012, il a été présenté comme une saga captivante et fluide qui plongerait les joueurs dans un univers de science-fiction réaliste. Depuis lors, les fans ont eu droit à d’impressionnantes bandes-annonces, au buy-in de célébrités telles que Keanu Reeves, Grimes et ASAP Rocky, et les manchettes en font le titre le plus attendu de l’année, sinon du siècle. Le jeu se déroule dans un avenir dystopique où les nomades numériques naviguent dans un monde d’espionnage d’entreprise à enjeux élevés (avec M. Reeves comme guide) et augmentent leur corps avec des armes de haute technologie. Les joueurs, en particulier ceux utilisant les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, se sont vus promis une expérience révolutionnaire, avec de nombreuses options de personnalisation des personnages et un monde vaste à explorer. Huit millions de personnes ont pré-commandé des exemplaires, à vue invisible, avant sa sortie en décembre. En juillet 2018, alors que l’anticipation du jeu approchait d’un crescendo sur Twitter, un utilisateur tweeté sur le compte officiel Cyberpunk 2077: « Y aura-t-il des mèmes dans le jeu? » Le compte a répondu: « Tout le jeu va être un mème. » Le tweet était quelque peu prescient – mais pas de la manière espérée par les développeurs. Depuis la sortie de Cyberpunk 2077 le 10 décembre, des milliers de joueurs ont créé des vidéos virales présentant une multitude de problèmes et de bugs – dont beaucoup sont hilarants – qui gâchent le jeu. Il s’agit notamment de minuscules arbres recouvrant le sol des bâtiments, de chars tombant du ciel et de personnages debout, inexplicablement sans pantalons, en moto.

Ces vidéos décrivent un jeu pratiquement injouable: bourré d’erreurs, peuplé de personnages fonctionnant sur une intelligence artificielle à peine fonctionnelle et largement incompatible avec les anciennes consoles de jeu censées le supporter. Les fans sont furieux. Tellement de joueurs ont demandé des remboursements aux distributeurs cette semaine qu’ils ont submergé les représentants du service client de Sony et ont même brièvement supprimé l’un de ses sites d’entreprise. En réponse, Sony et Microsoft ont déclaré qu’ils offriraient un remboursement complet à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 via leurs boutiques en ligne; Sony a même retiré le titre. Le déploiement de Cyberpunk est l’une des catastrophes les plus visibles de l’histoire des jeux vidéo – une extinction très médiatisée au milieu de la saison des achats des Fêtes par un studio largement considéré comme un chouchou de l’industrie. Cela montre les pièges auxquels les studios de jeux peuvent être confrontés lors de la création de jeux dits Triple-A, de titres soutenus par des années de développement et de centaines de millions de dollars. Mais c’est aussi une histoire que les initiés ont dit voir venir pendant des mois, sur la base de l’historique de développement de jeux de CD Projekt Red et des signes avant-coureurs que Cyberpunk 2077 pourrait ne pas répondre à ses attentes énormes. La vue de Varsovie CD Projekt Red a été fondé à Varsovie dans les années 1990 par deux amis du lycée, Marcin Iwiński et Michał Kiciński, à une époque de transformation et de croissance dans l’industrie du jeu. (Les disques CD-ROM étaient une innovation à l’époque.) Les deux ont commencé à importer des jeux des États-Unis, et essentiellement à les reconditionner et les republier en Pologne.

«À la fin de l’école, nous étions tous les deux devenus absents, sautant des cours pour jouer à des jeux», a déclaré M. Iwinski dans une histoire orale du studio. Les premiers employés qui ont parlé au New York Times ont décrit les dirigeants de l’entreprise comme des spécialistes du marketing, des conteurs et des visionnaires artistiques. Ils ont dit que leur enthousiasme pour leurs jeux dépassait souvent leurs prouesses techniques et techniques. Les employés ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les ambitions de l’entreprise ont été astronomiques au début, tout comme certains de ses échecs. Au début, CD Projekt Red a fait une pièce de théâtre pour développer The Witcher, une série populaire de livres de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, en une franchise de jeux vidéo immersifs. Mais le premier jeu Witcher, sorti en 2007, était bogué et bourré de plus de fonctionnalités qu’il ne pouvait en supporter. Les anciens employés qui ont travaillé sur le jeu ont déclaré qu’il faudrait trois à cinq minutes pour charger les écrans de base.