Le fabricant polonais de jeux vidéo CD Projekt SA a déclaré avoir vendu plus de 13 millions d’exemplaires de son jeu Cyberpunk 2077 jusqu’au 20 décembre, en deçà des prévisions des analystes, en partie blessé par les remboursements exigés par les joueurs qui se plaignaient d’être jonché de bugs.

Jeu de rôle futuriste mettant en vedette la star hollywoodienne Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 a été largement considéré comme l’une des plus grandes premières de cette année.

«Ce chiffre représente le volume estimé des ventes au détail sur toutes les plates-formes matérielles (en tenant compte des retours)», a déclaré CD Projekt.

La société n’a pas donné de prévisions de ventes et n’a pas révélé le nombre de demandes de remboursement qu’elle avait reçues, mais les ventes ont été inférieures aux attentes du marché de 16,4 millions, a déclaré l’analyste Piotr Bogusz du courtage mBank.

«Bien que ce nombre classe Cyberpunk parmi les titres les plus vendus cette année, cela implique des ventes de PC plus faibles ou des remboursements plus élevés sur les consoles que nous l’avions prévu après le lancement, probablement en raison des divers bogues et problèmes de performances sur les PC autres que les PC hautes performances, », Ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le jeu, sorti le 10 décembre, a connu un début difficile après qu’une réaction négative liée à des problèmes techniques a conduit Sony Corp à le retirer de son PlayStation Store et le fabricant Xbox Microsoft Corp pour offrir des remboursements.

Le déploiement difficile du jeu a fait chuter les actions de CD Projekt de 40% par rapport à un record touché avant sa sortie.

Les actions étaient en baisse de 5% à 0805 GMT mercredi, après une ouverture à la hausse.