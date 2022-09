Cyberpunk 2077 atteint 20 millions de ventes grâce à la dernière vague

Le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red continue de se vendre, franchissant une nouvelle étape.

Le RPG de science-fiction sorti en 2020 s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, selon un tweet du jeu compte Twitter officiel Mercredi. Cela vient une semaine après qu’il y ait eu plus d’un million de joueurs sautent sur le jeu.

Plus de 20 millions de cyberpunks ont erré dans les rues de Night City – faire la fête avec Jackie et apprendre à connaître Johnny, conduire avec Panam et plonger avec Judy, traîner avec River et écouter les chansons de Kerry. Merci et nous espérons vous voir tous dans l’au-delà ! pic.twitter.com/ifFLhg6npO – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28 septembre 2022

CD Projekt Red a déclaré en avril 2021 que Cyberpunk 2077 s’était vendu à plus de 13 millions d’exemplaires sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S au cours des trois semaines de sa disponibilité en 2020. Depuis lors, cependant, il y a eu une perte d’intérêt pour le jeu en raison d’un richesse de bugs et de problèmes qui a conduit les acheteurs du jeu à demander des remboursements et à voir Sony retire temporairement le jeu de son PlayStation Store.

Le développeur a résolu de nombreux problèmes avec le jeu tout au long de 2021, ce qui a amené plus de joueurs à revenir. Puis, ces dernières semaines, CD Projekt Red a révélé sa prochaine extension pour le jeu qui mettra en vedette Keanu Reeves et une série dérivée de Netflix, Cyberpunk : Edgerunners. L’augmentation du nombre de joueurs de Cyberpunk 2077 est survenue une semaine après la première de l’émission.