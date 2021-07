Cyberpunk 20** ? Les chercheurs mettent en garde contre un avenir «sombre» avec des entreprises possédant des pensées privées et un monde divisé entre cyborg et humain

Plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Facebook et Microsoft, et des investisseurs technologiques comme Elon Musk ont ​​financé des projets explorant l’utilisation de dispositifs d’interface cerveau-ordinateur (BCI) pour cartographier les liens neuronaux. Les agences gouvernementales américaines étudient également les applications de la technologie.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue APL Bioengineering, des chercheurs de l’université ont passé en revue l’état de la recherche BCI. Ils ont levé des drapeaux rouges sur l’exploitation commerciale potentielle de nos pensées et sentiments les plus intimes et ont mis en garde contre un monde divisé le long des lignes d’accès à la technologie BCI.

Le co-auteur de l’étude, Roberto Portillo-Lara, a décrit la possibilité pour les personnes morales d’accéder aux lectures du BCI comme « particulièrement inquiétant » puisque « les données neuronales sont souvent considérées comme les informations les plus intimes et privées pouvant être associées à un utilisateur donné. »

L’approche la plus probable pour les applications BCI dans le monde réel est l’électroencéphalographie (EEG), une méthode relativement peu coûteuse et non invasive de surveillance de l’activité électrique du cerveau. Les hôpitaux l’utilisent – à travers un couvre-chef avec des électrodes attachées au cuir chevelu – pour diagnostiquer l’épilepsie et d’autres troubles.

Les chercheurs affirment que les systèmes BCI basés sur l’EEG (eBCI) « transformer en profondeur » industries comme la santé, le divertissement, la sécurité, l’éducation et le marketing dans « le futur proche. »

Cependant, Portillo-Lara a averti que les données EEG pourraient également donner aux entreprises « perspective inégalée » dans celui d’une personne « intentions, préférences et émotions ».

Un exemple récent d’une entreprise BCI est une entreprise financée par Facebook « neuroprothèse de la parole » projet qui a utilisé des électrodes implantées chirurgicalement sur la surface du cerveau d’un participant pour créer des modèles informatiques pour « détection de la parole » et l’utilisation des mots.

Dans un article de blog plus tôt ce mois-ci, la société a déclaré que le projet avait permis à un homme qui ne pouvait pas parler après avoir subi une série d’accidents vasculaires cérébraux il y a 16 ans de communiquer à nouveau. Il l’a fait en convertissant ses tentatives de parler en mots sur un écran.

Cependant, le projet était encore loin de l’objectif déclaré du géant de la technologie d’un système qui « peut taper 100 mots par minute directement à partir de votre cerveau. » Sans surprise, Facebook a déclaré qu’il cesserait de financer le projet pour se concentrer sur un produit ayant un meilleur potentiel de vente à court terme – un contrôleur de poignet en réalité virtuelle qui lit les signaux musculaires envoyés du cerveau du porteur au bras.

L’année dernière, la start-up technologique BCI de Musk, Neuralink, a annoncé qu’elle avait implanté une puce dans le cerveau d’un porc pour étudier ses voies neuronales – dans le but éventuel de construire « Fitbit dans ton crâne » des implants humains qui permettraient de partager des souvenirs et des voitures Tesla d’être invoquées par télépathie.

Pendant ce temps, le bras de recherche de l’armée américaine DARPA développerait la technologie BCI avec l’intention de créer des supersoldats qui peuvent contrôler « des essaims de drones, opérant à la vitesse de la pensée. » En 2017, l’agence avait attribué des contrats pour mieux comprendre le fonctionnement de la technologie d’interface cérébrale et potentiellement construire un appareil capable de communiquer avec jusqu’à un million de neurones à la fois.

Cela est lié à ce que les chercheurs avertissent qu’il pourrait conduire à un monde divisé entre l’augmenté et le naturel. Le co-auteur de l’étude, Rylie Green, a déclaré que les décideurs et les organismes de réglementation devaient s’attaquer à la « dilemme » de la commercialisation du BCI pour éviter ce « panoramique sombre ».

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il y avait des leçons à tirer de la commercialisation et de l’impact mondial d’innovations comme Internet et les smartphones. Ces exemples ont montré que « strict » des lois doivent être mises en place pour garantir que les applications de la technologie BCI sont éthiques et sûres.

De plus, ils ont recommandé que la technologie soit partagée et facilement accessible pour éviter « inégalités socio-économiques actuelles » de s’aggraver.

