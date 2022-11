Cyber ​​Monday : Économisez jusqu’à 700 $ sur ce téléviseur QLED Q60B de Samsung

Le Black Friday est peut-être terminé, mais il reste encore des offres incroyables à faire, et Amazon vend l’un des téléviseurs QLED 2022 de Samsung à des prix avantageux à partir de seulement 447 $.

Ce n’est un secret pour personne que Samsung fabrique certains des meilleurs téléviseurs intelligents que l’argent puisse acheter et si vous avez toujours voulu un modèle QLED mais que vous n’avez pas pu vous en offrir un, alors ces offres Cyber ​​​​Monday pourraient changer cela.

Le téléviseur est disponible dans une large gamme de tailles et Amazon a jusqu’à 700 $ de réduction, mais soyez rapide car certaines tailles ont un stock limité et les prix sont susceptibles de changer une fois le Cyber ​​​​Monday terminé.

Le Q60B est peut-être légèrement inférieur à la gamme QLED, mais il regorge de fonctionnalités intéressantes, notamment un panneau rétroéclairé à double LED avec un volume de couleur de 100 % et un processeur Quantum 4K. Si vous n’avez jamais eu de téléviseur QLED (Quantum Dot LED), vous adorerez la couleur nettement meilleure, donnant vie au contenu.

Il y a aussi Quantum HDR et le Q60B est livré avec des éléments comme Alexa, Google Assistant et Xbox Game Pass intégrés. Bien sûr, vous bénéficiez également de la plate-forme intelligente Tizen de Samsung pour tous vos besoins de streaming, y compris Netflix, Prime Video et Disney+.

Tous ces prix sont meilleurs que ceux de la boutique officielle Samsung, mais seulement de 2 $ et Amazon n’a pas les RRP corrects pour tous les modèles tels que le 75 pouces qui est normalement de 1 199,99 $.

Alors qu’Amazon a les prix les plus bas, vous pouvez obtenir 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate avec le Q60B si vous achetez dans la boutique officielle. Aucune console Xbox n’est nécessaire pour diffuser des centaines de jeux, mais notez que l’offre n’est valable que pour les nouveaux membres.

Si vous êtes au Royaume-Uni, Amazon propose des prix intéressants sur le Q60B avec jusqu’à 1 220 £ de réduction. Bien que si vous ne voulez pas une taille énorme, le Le modèle 55 pouces est à 35% de réduction à 649 £.

Pas convaincu par le Q60B ? Amazon propose de nombreuses offres exceptionnelles sur les téléviseurs Samsung et voici les meilleures et ci-dessous, vous verrez nos meilleures offres globales sur les téléviseurs des ventes du Cyber ​​​​Monday sur le Web: