Le Cyber ​​Monday était sur le point de devenir la plus grande journée de magasinage en ligne jamais organisée aux États-Unis, rapportant jusqu’à 11,4 milliards de dollars coronavirus pandémie incite les consommateurs à rester à la maison et à se tourner vers Internet pour leurs achats de vacances.

La solide performance survient malgré près de deux mois d’offres depuis qu’Amazon.com Inc a organisé son événement de vente Prime Day en octobre, les détaillants cherchant à récupérer les affaires perdues au cours de cette année. COVID-19[feminine -les fermetures de centres commerciaux et de magasins.

Les estimations d’Adobe Analytics ont montré que la conclusion de cette année des promotions du week-end de Thanksgiving se situerait entre 10,8 et 11,4 milliards de dollars.

Bien que ce montant soit en baisse par rapport à une estimation antérieure de 12,7 milliards de dollars, il dépasse toujours facilement le chiffre du Black Friday de 9 milliards de dollars de cette année, qui était le résultat de ventes en ligne le plus élevé du Black Friday à ce jour, ainsi que le total du Cyber ​​Monday de l’année dernière de 9,4 $. milliard.

Les consommateurs sont également susceptibles de maintenir ces dépenses, a déclaré Taylor Schreiner, directeur d’Adobe Digital Insights.

« Tandis que COVID-19[feminine , les élections et l’incertitude entourant les plans de relance ont eu un impact sur les comportements d’achat des consommateurs et ont fait de cette année une année sans précédent dans le commerce électronique, nous nous attendons à voir des ventes de commerce électronique continues et record d’ici Noël », a déclaré Schreiner dans un communiqué.

Adobe a déclaré que les articles les plus vendus comprenaient les hoverboards, les téléviseurs de LG Electronics et Samsung Electronics, les AirPods et les montres d’Apple Inc. et le commutateur Nintendo.

Amazon, l’un des plus grands bénéficiaires de l’abandon induit par la pandémie des magasins physiques, ne semble pas avoir eu de problèmes techniques majeurs au cours de la journée.

Bill Hon, 49 ans, cuisinier à Crawfordsville, Indiana, a déclaré qu’Amazon attirait toujours son entreprise malgré les offres d’autres entreprises.

«Je vais un peu en ligne, je regarde autour de moi et je fais des comparaisons, mais Amazon bat à peu près tout», dit-il.

À elle seule, Amazon a dû ajouter des centaines de milliers d’employés à ses listes pour répondre à la demande de livraison à domicile pendant la pandémie. Ses ventes du troisième trimestre ont bondi de 37% à 96,1 milliards de dollars.