“CWG n’était pas si important pour moi car mon objectif principal est les Jeux olympiques de Paris” : Lovlina Borgohain

La boxeuse indienne vedette Lovlina Borgohain ne perd pas le sommeil à cause de sa sortie choc en quart de finale et dit qu’un succès aux Jeux du Commonwealth ne l’aurait pas beaucoup aidée dans sa quête d’une deuxième médaille olympique consécutive en 2024 alors qu’elle concourait dans une catégorie non olympique à Birmingham CWG .

Lovlina, qui est devenue la seule deuxième boxeuse indienne à remporter une médaille olympique à Tokyo l’année dernière, a concouru dans la catégorie des poids moyens légers (66 kg-70 kg), qui ne figure pas dans la liste des Jeux de Paris 2024.

“C’est pourquoi le CWG n’était pas si important pour moi car mon objectif principal est Paris et ce n’était pas une catégorie de poids olympique. Cela ne m’aurait pas beaucoup aidé dans le schéma plus large des choses », a déclaré Lovlina à PTI dans une interview exclusive ici.

« Oui, les Jeux du Commonwealth ont une grande stature, cela ne fait aucun doute. Mais mon objectif est Paris et me préparer est l’objectif principal.

Lors de sa première apparition au CWG à Gold Coast en 2018, Lovlina avait également connu un sort similaire, se retirant en quarts de finale.

“Chaque défaite ou victoire est une expérience. Et je prends cette perte de manière positive. Je dois travailler sur moi.

« Le but ultime, c’est Paris, quelles que soient les difficultés, je dois les surmonter. La vie a beaucoup de hauts et de bas mais ‘haar nahin maan na hai’ (il ne s’agit pas d’abandonner).

Elle a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons lors de la préparation du CWG, car elle a allégué du “harcèlement mental” après que son entraîneur personnel Sandhya Gurung se soit vu refuser l’entrée au Village des Jeux. Sandhya a été ajoutée au contingent quelques jours avant son combat.

“Oui, j’étais un peu distrait dans la préparation des Jeux. Mais heureusement tout était réglé avant la compétition. J’ai mes entraîneurs.

“Mais j’ai l’impression que cela ne m’a pas affecté. Il y avait beaucoup de publicité mais j’étais loin des réseaux sociaux. Je n’étais pas conscient de ce qui se passait autour de moi. Même maintenant, je l’ai gardé pour m’en éloigner.

Elle a en outre regretté le manque de voyages d’exposition qui se produisaient plusieurs fois avant Tokyo.

“Avant, Tokyo recevait beaucoup de voyages d’exposition. Mais après Tokyo, il n’y a pas eu de telles rencontres d’exposition et ont concouru directement aux Championnats du monde.

Lovlina, qui a remporté le bronze olympique dans la catégorie des 69 kg, devra désormais soit passer dans une tranche supérieure de 75 kg, soit descendre à 66 kg.

«Je vais surtout passer à 75 kg, mais on ne sait jamais que je peux aussi descendre à 66 kg. Nous prendrons l’appel avant les prochains championnats d’Asie, je passerai à mon nouveau poids à partir de là.

Après avoir battu la Néo-Zélandaise Ariane Nicholson 5-0 dans un verdict unanime, Lovlina a perdu contre Rossie Eccles par décision partagée 3-2.

C’était aussi proche que possible, mais les juges ont donné les deux tours à Lovlina par décision partagée. Lovlina a également obtenu une déduction de points au deuxième tour pour avoir tenu et Eccles a remporté le tour final de manière globale, le scellant 3-2.

« Elle était un peu agressive. Étant originaire du pays hôte, évidemment elle a eu un petit avantage, l’avertissement m’a coûté cher. Il y avait aussi un peu de stress », a concédé Lovlina.

« Je suis triste de ne pas avoir pu réaliser ce que je voulais. Mais je le prends positivement. Vous avez toujours des hauts et des bas. Le retour d’ici est plus important.

