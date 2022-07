CWG beaucoup plus pauvre sans tirer ; Pour moi, les Jeux du Commonwealth n’existent pas : Mansher Singh

Le tireur d’élite Mansher Singh, parmi les premiers à remporter une médaille d’or en tir aux Jeux du Commonwealth – à Victoria en 1994 – estime que le sport ne faisant pas partie du programme de Birmingham a enlevé le charme de la pièce maîtresse quadriennale et en a fait un événement « inexistant » pour lui.

L’homme de 56 ans, quadruple olympien dont les dernières réalisations majeures remontent à 2010 lorsqu’il a remporté l’argent et le bronze par équipe du CWG aux Jeux asiatiques en épreuve de piège, est convaincu que la domination de l’Inde dans le sport est la principale raison de il est retiré du programme du CWG à Birmingham.

Voici des extraits de l’interview :

Que pensez-vous du fait que le tir ne fasse pas partie du programme de Birmingham ? Vous étiez l’un des pionniers il y a près de trois décennies et vous voyez aujourd’hui la discipline disparaître complètement…

La première chose qui me vient à l’esprit, c’est que je sais que les Jeux du Commonwealth ont lieu, mais pour moi, ça n’arrive pas. L’excitation que j’ai vue au cours des 30 à 40 dernières années est absente. Le CWG est un événement inexistant pour moi. Personnellement, en tant que tireur et peut-être en tant qu’entraîneur (indien), c’est un scénario irréel.

Le sport ne faisant pas partie du programme scolaire est une grande perte pour la fraternité du tir. Le niveau de tir au piège et au skeet au CWG a toujours été très élevé; Je dirais que c’était du niveau mondial et olympique. CWG est définitivement plus pauvre parce que le fusil de chasse ne fait pas partie du programme.

Ne trouvez-vous pas étrange qu’un pays connu pour sa tradition de tir l’ait retiré du programme du CWG ?

Si vous regardez l’histoire du CWG, le tir a été un sport très traditionnellement emprunté dans tous ces pays qui ont fait avancer l’objectif global du Commonwealth.

Il est très étrange que cela se produise dans un pays qui a une si forte audience et une histoire de tournage. Et maintenant, ils sont les premiers à retirer effectivement le sport du programme en disant que ce n’est pas un sport essentiel pour les Jeux.

Cette édition du CWG sera certainement beaucoup plus pauvre en raison du fait que le tir n’est pas là, car c’était l’un des événements les plus fréquentés des Jeux du Commonwealth.

Vous trouvez beaucoup d’athlètes venant de petites îles et d’endroits. Pour beaucoup, leur seule fenêtre sur le tir de compétition était les Jeux du Commonwealth. Parcourez l’histoire, vous verrez que beaucoup de ces pays viennent ici parce qu’ils n’ont pas de champs de tir de base dans leurs petites îles.

Beaucoup d’entre eux ne peuvent pas participer à de grands événements comme les Coupes du monde et les Jeux olympiques parce qu’ils n’ont pas le genre d’équipement et d’installations d’entraînement. Ainsi, ils se sentiraient certainement plus déçus que les autres. L’Inde, à elle seule, se sentira déçue parce que nous sommes la puissance et nous avons eu beaucoup de nos médailles CWG grâce au tir.

Avez-vous vu cela venir? Ils ont d’abord supprimé les épreuves de badges, puis les binômes et enfin complètement retiré la discipline du programme…

Vrai. Auparavant, ils organisaient les événements de badge 3-4 jours avant le début du CWG. C’était autrefois une occasion festive; une sorte de truc de match avant l’événement. Puis ils ont supprimé les duos (épreuves par équipes) et enfin toutes les épreuves individuelles.

Il s’agissait de grands événements à attendre avec impatience au sein du CWG. Je pense que quand ils ont retiré les paires (du programme), c’était en soi un signe qu’il y avait une sorte de mouvement avec l’Inde qui dominait le tir dans le CWG.

Je dirais que la domination de l’Inde sur le sport est la principale raison de son retrait. Sinon, pourquoi retireriez-vous le badge, les paires, et finalement supprimeriez-vous complètement la discipline ? Systématiquement, la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) l’a fait.

Sortir l’événement de cette manière montre une certaine réticence envers le tir, ou il y avait quelqu’un contre le tir (dans le CGF). Je ne veux pas dire, mais je dirais (encore) que la décision a été prise uniquement parce que l’Inde est une nation dominante dans le tir parmi les pays du Commonwealth.

Pensez-vous que c’était une décision collective de retirer le sport des Jeux de Birmingham ?

La fédération (CGF) semble n’être contrôlée que par quelques-uns qui ont un objectif commun ; il n’est pas placé démocratiquement. Par conséquent, ce genre de décisions arbitraires et ponctuelles survient. Très bientôt, vous découvrirez que d’autres pays, qui sont bons dans un sport particulier, connaissent le même sort où les deux grands ne dominent pas.

L’inclusion du beach-volley au détriment du tir aux Jeux du Commonwealth est-elle justifiée ?

Vous avez inclus le volley-ball de plage, c’est vrai. Combien de pays du Commonwealth sont à l’aise avec le volleyball de plage compte tenu de notre culture et de notre mode de vie ? C’est un sport destiné seulement à quelques-uns dans le Commonwealth. Alors, où va tout ce mouvement ? Ce n’est pas démocratique. L’Inde devrait faire une déclaration très ferme selon laquelle elle (le CGF) devrait prendre en considération l’intérêt de chacun avant de prendre des décisions.

Pensez-vous que la National Rifle Association of India (NRAI) et l’Indian Olympic Association (IOA) ont fait assez pour que le tir soit inclus dans les Jeux ?

Je pense que le NRAI a fait un excellent travail en défendant l’affaire avec force et en portant la question directement à la Chambre des communes. L’IOA a également fait quelques gesticulations.

C’est la faute du CGF de prendre une décision arbitraire sans tenir compte du nombre de pays touchés par celle-ci. Juste en incluant quelque chose comme le volley-ball de plage, ils se sont ouverts à l’examen qu’ils ne sont là que pour quelques privilégiés. Une sorte de posture doit avoir lieu après les Jeux de Birmingham (pour que le tir soit inclus).

