CWG 2022 Silver Under His Belt, Murali Sreeshankar vise les championnats du monde et les Jeux olympiques de Paris

Gagner la médaille d’argent au saut en longueur aux Jeux du Commonwealth de 2022 a non seulement racheté la star indienne Murali Sreeshankar après sa débâcle aux Jeux olympiques de Tokyo, mais cela a également renforcé sa détermination à poursuivre son objectif ultime : remporter une médaille aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

L’un des rares sauteurs indiens à avoir régulièrement franchi la barre des 8 mètres et détenant également le record national à 8,36 mètres, Sreeshankar, 23 ans, a connu une mauvaise sortie à Tokyo, ne parvenant pas à atteindre la finale avec un effort bien inférieur à son record personnel.

Jeudi, Sreeshankar a remporté une première médaille d’argent historique, dans des conditions légèrement froides et venteuses, pour un sauteur en longueur indien aux Jeux du Commonwealth, battant la médaille de bronze que Suresh Babu avait remportée en 1978 à Edmonton, au Canada. C’est aussi la plus grosse médaille de la carrière de Sreeshankar qui l’a racheté et a compensé tous les revers qu’il a subis ces derniers temps.

Maintenant qu’il a remporté sa première médaille sur la scène mondiale, Sreeshankar est impatient d’y aller et veut viser les Championnats du monde de l’année prochaine et les Jeux olympiques de 2024 par la suite.

Sreeshankar a convenu que c’était le plus beau jour de sa vie.

“Pour être honnête, oui, parce que c’est ma toute première médaille mondiale. J’attendais une médaille depuis très longtemps. J’ai été septième aux championnats du monde en salle, septième aux championnats du monde en plein air, sixième aux championnats du monde juniors, quatrième aux championnats asiatiques en salle et sixième aux Jeux asiatiques, donc à chaque fois sixième, septième, sixième, septième et quatrième. Je suis vraiment ravie d’avoir remporté la médaille d’argent, représentant mon pays aux Jeux du Commonwealth », a déclaré Sreeshankar.

“J’ai raté le CWG 2018 à cause de l’opération que j’ai subie. Je suis vraiment content de la médaille d’argent que j’ai gagnée. La compétition était vraiment très dure, nous étions tous les deux à égalité à 8.08. Je suis heureux d’avoir pu remporter la médaille d’argent », a-t-il ajouté.

Le sauteur de 23 ans a déclaré que les conditions étaient difficiles et qu’il n’était pas à 100% pendant la compétition.

“Aujourd’hui, il y avait beaucoup de vent, c’était comme un vent de dos alors que lors de la manche de qualification, c’était un vent de face. Il faisait aussi très froid et lors des premiers sauts, je n’arrivais pas à trouver le rythme », a-t-il déclaré.

Sreeshankar a déclaré maintenant qu’il a remporté la médaille d’argent, son objectif immédiat est de bien faire le Grand Prix de Monaco auquel il participera dans quelques jours. “Le prochain grand objectif est les Championnats du monde l’année prochaine et bien sûr, l’objectif ultime est les Jeux olympiques de Paris en 2024”, a déclaré le sauteur du Kerala.

Sreeshankar a déclaré que c’est à cause du triomphe du lanceur de javelot Neeraj Chopra aux Jeux olympiques de Tokyo que d’autres athlètes indiens ont commencé à rêver de remporter le niveau mondial. “J’avais provoqué un changement total de perspective et de pensée et nous rêvons tous de médailles au niveau international, c’est ce que le triomphe de Neeraj nous a fait”, a-t-il déclaré.

