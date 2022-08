CWG 2022, programme complet de la 10e journée en Inde : liste complète des événements et horaires mis à jour pour le 7 août

CWG 2022 Inde Jour 10 Calendrier complet 7 août : L’avant-dernière journée des Jeux verra l’Inde avoir une chance d’augmenter encore son nombre de médailles avec des médailles assurées en boxe et en tennis de table, tandis qu’en athlétisme, les stars indiennes chercheront Avinash Sable et Priyanka Goswami pour l’inspiration, qui a remporté des médailles d’argent au 3000 m steeple et au 10 000 km marche. Dans la mêlée pour l’Inde, les triples sauteurs Abdulla Aboobacker, Eldhose Paul, Praveen Chitravel, les lanceurs de javelot Shilpa Rani, Annu Rani, Rohit Yadav, Manu DP et les marcheurs Amit, Sandeep Kumar. Les équipes de relais masculin et féminin seront également en lice pour des médailles historiques.

Au badminton, c’est la fin commerciale du tournoi avec des formations pour les demi-finales mettant en vedette PV Sindhu Lakshya Sen et Kidambi Srikanth sur le terrain. Achanta Sharath Kamal aura une chance d’ajouter plus de médailles d’or à son incroyable total de 10 médailles CWG en double masculin et manqué tandis que Sreeja Akula se battra pour le bronze en simple féminin. Le duo de Dipika Pallikal et Saurav Ghosal cherchera à décrocher le bronze en squash double mixte tandis que l’équipe indienne de hockey féminin jouera également pour une médaille de bronze. Des médailles d’or sont attendues de nos trois boxeurs dans la mêlée – Nitu Ghangas, Amit Phangal et le champion du monde en titre Nikhat Zareen.

L’histoire sera écrite sur le terrain de cricket avec l’Inde affrontant l’Australie dans le match pour la médaille d’or du cricket féminin T20I

Voici le programme de l’Inde aux Jeux du Commonwealth dimanche.

Tous les horaires en IST

ATHLÉTISME ET PARA-ATHLÉTISME :

14 h 45 – Finale du triple saut hommes : Abdulla Aboobacker, Eldhose Paul, Praveen Chitravel

15 h 50 – Finale du 10 000 m marche hommes : Amit, Sandeep Kumar –

16h05 – Finale du lancer du javelot féminin : Shilpa Rani, Annu Rani –

17 h 24 – Finale du relais 4 x 100 m femmes

00h10 (lundi) – Finale du lancer du javelot hommes : Rohit Yadav, DP Manu

1 h (lundi) – Finale du relais 4 x 400 m hommes :

BADMINTON:

14h20 – Demi-finale simple dames : PV Sindhu

15h10 – Demi-finale 1 simple messieurs : Lakshya Sen –

15h10 – Demi-finale 2 simple messieurs : Kidambi Srikanth

BOXE:

15h – Finale 48kg Femmes : Nitu –

15h15 – Finale 51kg Hommes : Amit Panghal –

19h – Finale 50kg Femmes : Nikhat Zareen

CRIQUET:

21h30 – Finale T20 Femmes : Inde

LE HOCKEY:

13 h 30 – Match pour la médaille de bronze femmes : Inde vs Nouvelle-Zélande

ÉCRASER:

-22h30 Match pour la médaille de bronze double mixte : Dipika Pallikal/Saurav Ghosal

TENNIS DE TABLE & PARA TENNIS DE TABLE :

15h35 – Match pour la médaille de bronze en simple dames : Sreeja Akula –

18 h 15 – Match pour la médaille d’or en double messieurs : Achanta Sharath Kamal/G Sathiyan

Simple Messieurs Demi-finale 1 : Achanta Sharath Kamal

Simple messieurs, demi-finale 2 : G Sathiyan

00h15 (lundi) – Match pour la médaille d’or en double mixte : Achanta Sharath Kamal et Sreeja Akula

