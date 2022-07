CWG 2022 : Mirabai Chanu remporte l’or

Mirabaï Chanu a remporté la médaille d’or dans l’épreuve d’haltérophilie féminine de 49 kg aux Jeux du Commonwealth de Birmingham samedi. Elle a également produit son record personnel pour battre le record du CWG avec un total de 201 kg (arraché – 88 kg ; épaulé-jeté – 113 kg).

Le record des Jeux précédents, en fait, était détenu par Chanu elle-même grâce à une levée de 191 kg qui lui a valu la médaille d’or de 48 kg à Gold Coast 2018. C’était la troisième médaille consécutive de Chanu aux Jeux du Commonwealth. Elle a terminé avec l’argent à Glasgow 2014 et a remporté l’or à Gold Coast 2018.

La jeune femme de 27 ans originaire d’Imphal, Manipur, avait fait la fierté du pays aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 l’année dernière en remportant la médaille d’argent.

Il y a six ans, elle a découvert à quel point la pression des Jeux olympiques peut vous enliser, peu importe à quel point vous vous y préparez. Aux Jeux de Rio, on attendait non seulement d’elle qu’elle fasse un show crédible, mais aussi qu’elle ramène une médaille à la maison. Chanu, alors âgée de 21 ans, n’a pu lever qu’une seule fois sur ses six tentatives dans la catégorie des 48 kg et est devenue l’une des deux leveuses dans un peloton de 12 à ne pas avoir terminé son épreuve.

Avance rapide jusqu’en 2021 et Chanu a commencé comme l’une des prétendantes aux médailles dans son épreuve et a commencé fort, donnant le ton avec des levées de 84 et 87. En épaulé-jeté, elle a facilement dépassé 110 et 115. Et avec une levée totale de 202 kg, elle a gravé son nom dans l’histoire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’haltérophile superstar –

Nom complet : Mlle Saikhom Mirabai Chanu





Nom du père : Shri Saikhom Kriti Meetei





Date de naissance : 01.03.1994 4.





Diplôme d’études: BA (diplômé)





Nomination : 31.08.2015 en tant que Sr.Ticket Collector, sous Lumding Division/NFR





Désignation actuelle : OSD (Sports) sous PCPO depuis avril 2018





Événement : Haltérophilie





Catégorie de poids : 49 kg





Famille : Père, mère, deux frères et trois sœurs

Réalisations majeures< /strong>

Médaillé de bronze du Championnat d’Asie junior 2012

2013 Junior Monde Médaillé de bronze du Championnat

Médaillé d’argent du Championnat junior d’Asie 2013

Médaillé d’or du Championnat du Commonwealth 2013

Médaillé d’argent du Championnat junior d’Asie 2014

Médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth 2014

Médaillé d’argent du Championnat du Commonwealth 2015

Médaillé d’or du Championnat du Commonwealth 2017

Médaillé d’or du Championnat du monde 2017

Médaillé d’or du Commonwealth 2018 médaillé d’or des Jeux

Médaillé d’or du Championnat international d’haltérophilie de la coupe EGAT 2019

Médaillé d’or du Championnat senior du Commonwealth 2019

Médaillé d’or de la 6e Coupe internationale du Qatar 2019

< li>Médaillé de bronze du Championnat d’Asie 2020 Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2021

