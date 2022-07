CWG 2022 : Manika Batra mène l’équipe féminine de TT à des victoires faciles contre l’Afrique du Sud et les Fidji

Les joueuses en simple Manika Batra et Sreeja Akula se sont préparées pour les batailles les plus difficiles à venir avec des victoires confortables alors que l’équipe féminine indienne de tennis de table a commencé sa défense du titre qu’elle a remporté quatre ans.

L’équipe indienne de tennis de table a battu l’Afrique du Sud et les Fidji avec des marges identiques de 3-0 lors des matchs du tour préliminaire du Groupe 2 au Hall 3 du National Exhibition Centre (NEC), à Solihull, ici vendredi.

L’équipe dirigée par le pagayeur vedette Manika n’a pas eu à transpirer contre les deux car elle a infligé des défaites complètes à l’Afrique du Sud et aux Fidji.

Manika a remporté son match en simple en matchs consécutifs contre Musfiquh Kalam et Reeth Tennison tandis que Sreeja Akula a vaincu Danisha Patel pour une victoire complète 3-0 pour les favoris.

Reeth et Sreeja ont lancé le bal pour l’Inde en battant la paire sud-africaine de Laitaa Edwards et Danisha Jayavant Patel 11-7, 11-7, 11-5. Reeth et Sreeja ont rapidement pris les devants dans chacun des trois matchs du match au meilleur des cinq matchs et n’ont pas laissé beaucoup d’occasions à leurs adversaires les moins bien classés.

Manika Batra était à la table pour le premier match en simple et a largement dominé son adversaire, Musfiquh Kalam, lui permettant de gagner seulement 10 points combinés dans les trois matchs, remportant une victoire de 11-5, 11-3, 11-2 en double. Quick Time.

Sreeja a pris place à la table pour le deuxième simple et a battu Danisha Patel 3-0 (11-5, 11-3, 11-6) pour sceller la victoire de l’Inde dans le meilleur des cinq matchs du groupe 2 dans lequel la Guyane et les Fidji sont les autres adversaires de l’Inde en plus de l’Afrique du Sud.

Plus tard dans l’après-midi, Manika a battu Li Carolyn des Fidji 11-2, 11-4, 11-2 tandis que Sreeja a battu Grace Rosi Yee 11-7, 11-1, 11-2 dans une autre rencontre à sens unique pour sceller une autre victoire dominante. pour l’Inde après avoir associé Diya Parag Chitale dans le match d’ouverture en double pour battre Toyes Titana et Grace Rosi Yee 11-8, 11-3, 11-5 pour une victoire complète 3-0 au meilleur des cinq matches.

Bien que leurs adversaires n’étaient pas si forts, Manika Batra a déclaré qu’ils étaient forts car ils voulaient que leur rythme démarre tôt.

“Ce n’était pas trop difficile, nous sommes entrés comme pour jouer de notre mieux pour préparer le tour suivant”, a déclaré Manika après le match contre l’Afrique du Sud.

La joueuse indienne la mieux classée est l’attraction vedette de la compétition de tennis de table après avoir remporté l’or en équipe et en simple féminin aux Jeux du Commonwealth de 2018 qui se sont tenus à Gold Coast. Cependant, Manika a déclaré qu’elle ne ressentait aucune pression du fait des attentes accrues à la suite de ses exploits sur la Gold Coast.

“J’entre toujours dans un tournoi en pensant qu’il s’agit d’un nouveau tournoi et que ce qui s’est passé dans le précédent n’a aucune incidence sur cela. La pression sera toujours là, après tout, je suis un joueur. Mais j’essaie de regarder devant et de rester concentré », a déclaré Manika après le match.

Elle a dit qu’ils ont une jeune équipe alors que les autres participent à leurs premiers Jeux du Commonwealth et elle essaie de leur parler et de partager ses expériences afin qu’ils puissent apprendre d’eux.

