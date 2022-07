CWG 2022 : “Malheureusement, une blessure m’a empêché de réclamer l’or”

L’haltérophile Sanket Mahadev Sargar a ouvert le compte des médailles de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2022 avec une médaille d’argent dans la catégorie 55 kg hommes ici samedi.

Sargar, 22 ans, du district de Sangli dans le Maharashtra, a soulevé un total de 248 kg mais a été cogné au poteau par le Malaisien Mohamad Aniq bin Kasdan, qui est venu par derrière pour soulever 142 kg en épaulé-jeté lors de sa troisième et dernière tentative. portant son total à 249.

Le Malaisien a levé 107 kg à l’arraché avant d’avoir 142 kg en épaulé-jeté pour un total record des Jeux de 249 kg. Sargar a soulevé 113 kg en arraché mais n’a pu gérer que 135 kg en épaulé-jeté. D. Yodage du Sri Lanka a remporté la médaille de bronze avec un total de 225 kg.

Cela aurait facilement pu être une médaille d’or pour l’Inde car Sargar, qui vient d’une famille d’agriculteurs, avait commencé brillamment en arraché et avait pris une avance pratique. Il avait l’air en contrôle après avoir soulevé 135 kg lors de sa première tentative d’épaulé-jeté, mais a échoué à 139 kg lors de ses deux tentatives suivantes, se blessant à l’avant-bras droit lors de la deuxième levée. Il a assisté à la cérémonie de remise des médailles avec sa main dans le plâtre et passera un examen médical plus tard.

“J’ai entendu un bruit de claquement lors de la deuxième tentative d’épaulé-jeté et j’ai laissé tomber les poids. Après cela, mon entraîneur a jeté un coup d’œil à mon bras, il y avait beaucoup de douleur mais j’ai dû faire la troisième tentative. J’ai essayé d’obtenir l’or, mais je n’y suis pas parvenu », a déclaré Sargar aux médias avec la médaille d’argent autour du cou.

“Je suis très déçu et en colère car j’ai perdu la médaille d’or. Je m’étais préparé et travaillé si dur pour la médaille d’or, mais malheureusement, cette blessure m’a empêché de remporter l’or », a déclaré Sargar après son épreuve.

Il a déclaré qu’il consacrerait sa médaille d’argent aux célébrations Azadi ka Amrit Mahotsav actuellement en cours dans le pays.

