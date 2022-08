Les Jeux du Commonwealth sont considérés par beaucoup comme l’un des événements les plus prestigieux de boulingrin, donc tous les yeux seront rivés sur la compétition lorsqu’elle débutera à Birmingham 2022.

Qu’est-ce que le boulingrin ?

Les matchs se jouent sur un terrain de boulingrin dans une zone de « patinoire » – il y a généralement six patinoires par terrain. Le match commence par un tirage au sort, donnant à un concurrent la possibilité de faire rouler une petite balle appelée « valet » à au moins 23 mètres sur le green.

Comment se joue le boulingrin

Les concurrents roulent à tour de rôle leurs bols, dans le but de s’assurer qu’ils sont plus proches du cochonnet que n’importe lequel de ceux de leurs adversaires. Des points sont attribués pour chaque boule la plus proche du cochonnet.

Comment les points sont-ils marqués dans les boulingrins ?

Dans les compétitions en simple, le premier à marquer 21 points gagnera, tandis que dans les compétitions en paires, triples et quatre, l’équipe qui a amassé le plus de points au total remportera la victoire.

Bols d’Inde et de pelouse

Les équipes indiennes de boulingrin ont participé aux éditions 2010, 2014 et 2018 des Jeux du Commonwealth avant l’événement de 2022. Le pays n’a réussi à atteindre les demi-finales que deux fois et a terminé quatrième à d’autres occasions. Cependant, cette année, l’Inde a déjà assuré une médaille d’argent dans le sport et le pays visera l’or maintenant.

Les faiseurs d’histoire

RUPA RANI TIRKEY

Rupa est né à Ranchi, Jharkhand. Elle a terminé ses études à l’école secondaire pour filles de St. Aan. Elle a poursuivi ses études au Gossner College et est actuellement employée comme responsable des sports de district au Département des sports du gouvernement de l’État de Jharkhad depuis 2020.

Tirkey a représenté l’Inde à trois Jeux du Commonwealth en triple aux Jeux du Commonwealth de 2010, en triple et à quatre aux Jeux du Commonwealth de 2014 et en paires et à quatre aux Jeux du Commonwealth de 2018. Lors de la compétition de 2018, les quatre femmes ont remporté la section B et n’ont pas réussi à remporter une médaille après avoir perdu contre Malte en quart de finale. En 2020, elle a été sélectionnée pour le Championnat du monde de boules en plein air 2020 en Australie.

ROSE

Pinki est née à Delhi dans une famille de la classe moyenne. Elle a terminé ses études de

Salwan Girls Public School, New Delhi et a obtenu son diplôme du Kamala Nehru College. Elle a également obtenu un diplôme en sport de l’Université de Delhi et un diplôme en sport de SAI Patiala. Elle travaille actuellement à l’école publique de Delhi RK PURAM en tant que professeur d’éducation physique. C’est l’endroit où elle a été initiée au sport du boulingrin, car l’école publique de Delhi avait fait un boulodrome vert comme lieu d’entraînement pour les Jeux du Commonwealth 2010. Elle a participé lors des premiers championnats nationaux de boulingrin en 2007. Et depuis, c’est une histoire sans fin

processus en tant que sport a beaucoup grandi sur elle.

NAYAN MONI SAIKIA

Nayanmoni est né dans le district de Golaghat en Assam dans une famille de la classe moyenne. Son père est agriculteur et sa mère est femme au foyer. Elle est passionnée de sport depuis son enfance. Elle a commencé sa carrière dans le sport par l’haltérophilie en 2008. Mais en raison d’une blessure à la jambe, ses performances n’ont cessé de se détériorer. Plus tard, elle a choisi de jouer au boulingrin car ce sport était le jeu sans blessures. Avec le temps, le boulingrin est devenu sa passion et elle est devenue

le joueur clé de l’équipe nationale. Elle est mariée à un homme d’affaires local et a une fille. Elle a terminé ses études à l’Assam Board of Education et est actuellement employée au Département des forêts d’Assam depuis 2011.

JOLIE CHOUBEY

Lovely est née à Ranchi, Jharkhand dans une famille de la classe moyenne. Son père

retraitée de Coal India et sa mère est femme au foyer. Elle a terminé ses études secondaires au Jharkhand Board of Education. Elle est actuellement employée au département de police du gouvernement de l’État du Jharkhand. Elle a participé à ses premiers championnats nationaux de boulingrin en 2008 et a décroché une médaille d’or.

Birmingham 2022 propose des événements Para Lawn Bowls. Lawn Bowls est ancré dans la tradition, mais ne manque pas d’action excitante et combative. Il y a toujours un grand drame car les joueurs utilisent leurs propres bols pour écraser ceux de leurs adversaires loin du cochonnet, tandis que les fossés entourant le green peuvent s’avérer être la barrière entre la victoire et la défaite.

