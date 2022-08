CWG 2022 : les boxeurs Nitu Ghanghas et Amit Panghal accèdent à la finale

Le boxeur indien Amit Panghal (51 kg) a montré sa classe alors qu’il atteignait sa deuxième finale consécutive aux Jeux du Commonwealth tandis que Nitu Ghanghas (48 kg) restait également en course pour une médaille d’or lors de sa première apparition ici samedi.

Panghal, qui rivalise pour remporter le métal jaune après sa médaille d’argent lors de la dernière édition, est revenu de l’arrière pour battre un Patrick Chinyemba agressif de Zambie avec une victoire par décision unanime 5-0. Nitu, quant à elle, a prévalu sur la Canadienne Priyanka Dhillon en décrochant une victoire du RSC (Referee Stops Contest) dans la catégorie de poids minimum.

Telle était la confiance de Nitu, âgée de 21 ans, qu’elle a joué avec une garde ouverte, invitant son adversaire à frapper tout en utilisant ses coups droits et ses coups de poing combinés avec un grand effet. En fin de compte, l’arbitre a dû mettre fin au combat.

Panghal, 26 ans, a été laissé sur le dos alors que son adversaire plus jeune et plus agressif a décroché un barrage de coups de poing sur le médaillé d’argent des championnats du monde. Tirant de l’arrière 2-3 après le premier tour, Panghal, qui cherchait à se débarrasser du fantôme des Jeux olympiques de Tokyo où il a fait une sortie au premier tour, a dû puiser profondément dans son réservoir d’expérience.

Le champion des Jeux asiatiques a fait monter les enchères, décrochant des crochets et des jabs à volonté pour remporter la manche. Les trois dernières minutes ont été vivement disputées, les deux pugilistes essayant de laisser une impression, mais quatre des juges ont statué en faveur de Panghal.

