CWG 2022 : l’équipe indienne de hockey féminin reçoit des applaudissements enthousiastes après avoir remporté le bronze

L’équipe indienne de hockey féminin a reçu un accueil enthousiaste au Village des Jeux de la part de ses homologues masculins après avoir remporté le bronze alors qu’elle battait une victoire 1-1 (2-1 Shootout) contre la Nouvelle-Zélande lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 dimanche.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

REGARDEZ –

Il y a de la joie et de la joie dans l’air ! Nos médaillés de bronze retrouvent un accueil bien mérité de la part de notre équipe masculine indienne ! #IndiaKaGame #HockeyInde #B2022 #Birmingham2022 @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/S2Zo1nnJAk – Hockey Inde (@TheHockeyIndia) 7 août 2022

Dans le temps réglementaire, Salima Tete (29′) a marqué le but de la victoire pour l’Inde, seulement Olivia Merry (60′) a inscrit un but en retard pour la Nouvelle-Zélande et poussé le match à la fusillade. Savita a effectué trois arrêts sensationnels lors de la fusillade, tandis que Sonika et Navneet Kaur ont dépassé la gardienne kiwi Grace O’Hanlon alors que l’Inde remportait une victoire palpitante. Avec la médaille de bronze, l’équipe indienne de hockey féminin a mis fin à ses 16 ans d’attente pour une médaille aux Jeux du Commonwealth.

Navneet Kaur a créé une chance pour l’Inde d’obtenir un tir cadré, mais la Nouvelle-Zélande a gardé son sang-froid et dégagé le ballon. Un mouvement de contre-attaque a été mis en place par Rose Tynan alors qu’elle décochait un tir vers Alex Lukin devant le but. Mais le ballon est passé à côté et les Kiwis ont raté l’occasion de marquer. Salima Tete a brisé les chaînes et a trouvé le fond des filets avec un coup sûr alors que l’Inde entrait à la mi-temps avec une avance de 1-0. Olivia Merry a marqué sur un coup de pénalité dans les dernières secondes du temps réglementaire pour pousser le match en fusillade

Megan Hull a marqué dès la première tentative de la Nouvelle-Zélande dans le Shootout, tandis que Sangita Kumari a raté la première tentative de l’Inde. Savita a réussi un superbe arrêt en refusant Ralph Hope. Sonika a égalisé la ligne de score lors de la fusillade en battant Grace O’Hanlon. Rose Tynan a frappé le filet latéral, mais Navneet Kaur a dépassé Grace alors que l’Inde prenait une avance de 2-1 dans le Shootout. Avec Katie Doar et Olivia Shannon absentes pour les Kiwis, l’Inde a remporté le match de manière passionnante pour remporter la médaille Bbonze.

L’équipe indienne de hockey masculin a battu l’Afrique du Sud 3-2 en demi-finale et affrontera l’Australie dans le match pour la médaille d’or.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici