CWG 2022 India vs Wales Women’s Hockey Score en direct et dernières mises à jour: IND vs WAL

L’équipe indienne, cherchant à se racheter après une performance inférieure à la normale lors de la Coupe du monde féminine de la FIH aux Pays-Bas et en Espagne plus tôt ce mois-ci, a pris un départ provisoire, marquant un but chacun au cours des deux premiers quarts avant de claquer deux buts au troisième et enfin conclure les choses avec un but au quatrième quart.

L’équipe indienne de hockey féminin a subi un énorme revers alors que la chevronnée Navjot Kaur a été testée positive pour le virus Covid-19 et rentrera chez elle dès qu’elle aura obtenu l’autorisation des autorités médicales ici pour rentrer chez elle.

L’équipe est en Europe depuis le début du mois, disputant la Coupe du monde féminine de la FIH aux Pays-Bas et en Espagne et a voyagé dans les deux pays avant d’atteindre Londres pour les Jeux du Commonwealth il y a quelques semaines.

Il a subi un énorme revers lorsque Navjot a été testé à son arrivée à Birmingham le 25 juillet et le test a montré une certaine déviation dans le résultat. Elle a été testée à nouveau et testée positive pour Covid-19 et a été envoyée en isolement.

Elle a maintenant obtenu l’autorisation de voyager et rentrera bientôt chez elle pour suivre davantage les protocoles Covid en Inde.

«Navjot avait été testé positif au Covid et a été mis en isolement conformément à la décision des autorités médicales de Birmingham. Elle a maintenant obtenu l’autorisation de voyager et rentrera bientôt chez elle. Sonika la remplacera dans l’équipe indienne », a informé Hockey India dans un communiqué samedi.

Navjot Kaur, un membre clé de l’équipe, n’a pas disputé le premier match de l’Inde contre le Ghana vendredi. L’Inde a battu le Ghana 5-0 pour commencer sa campagne sur une note gagnante.

L’Inde est dans la poule A avec le Canada, le Pays de Galles, le Ghana et l’Angleterre et est l’un des favoris pour se qualifier pour ce groupe pour les demi-finales.

