CWG 2022 India vs Ghana Men’s Hockey Score en direct et dernières mises à jour: IND 5-0 GHA

avec le Canada, l’Angleterre, le Ghana et le Pays de Galles.

En préparation des Jeux du Commonwealth 2022, l’équipe indienne de hockey masculin a organisé un camp national au Centre SAI de Bangalore du 27 juin 2022 au 23 juillet 2022. L’équipe indienne, dirigée par le capitaine Manpreet Singh et l’entraîneur Graham Reid a atteint Birmingham le 24 juillet après la fin du camp, pour l’événement quadriennal.

« Il fait en fait étonnamment froid ici. Chaque jour, nous sommes surpris et continuons à nous demander si l’été arrive bientôt. Tout le monde est maintenant installé. Les premiers jours, nous avons habitué tout le monde à l’endroit où tout se trouve dans le village afin que lorsque les matchs commencent, les gens soient très familiers et à l’aise. Nous nous sommes concentrés à nous habituer au terrain, aux conditions de jeu et à nous adapter à l’environnement », a déclaré l’entraîneur-chef Graham Reid.

Ce sera la première fois que l’Inde affrontera le Ghana depuis la Coupe du monde masculine de 1975. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, l’Inde avait remporté la rencontre 7-0. L’Inde avait manqué un podium lors de la précédente édition des Jeux du Commonwealth en 2018, terminant à la 4e position.

Mais cette fois-ci, l’équipe indienne de hockey masculin participera au concours avec une philosophie claire en tête. S’exprimant sur les préparatifs de l’équipe, le capitaine Manpreet Singh a déclaré qu’ils ne prendraient aucune équipe à la légère et a en outre donné un aperçu de la stratégie de l’équipe pour le tournoi.

“Notre philosophie cette fois-ci aux Jeux du Commonwealth 2022 est de” dézoomer et zoomer “. Nos entraîneurs nous ont dit de dézoomer et de visualiser ce que nous devons accomplir. Nous voulons gagner une médaille, mais comment pouvons-nous obtenir la même chose ? La première chose que nous devons faire est de ne sous-estimer aucune équipe », a déclaré Manpreet, qui franchira le cap de sa 300e sélection internationale dimanche.

“Deuxièmement, nous devons nous assurer que nous effectuons notre meilleur match par match et nous concentrer sur notre plan de match. Nous suivrons le même état d’esprit contre le Ghana dimanche », a-t-il signé.

