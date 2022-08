CWG 2022 India Schedule 1er août : Voici les horaires mis à jour de l’Inde pour le jour 4 à Birmingham

Programme complet de l’Inde CWG 2022, jour 3, 1er août : l’haltérophilie indienne a continué à apporter au pays les plus grands honneurs aux Jeux du Commonwealth 2022, à Birmingham, portant le nombre de médailles de l’Inde à 6 – avec 3 or, 2 argent et un bronze et le quatrième jour pour L’Inde pourrait voir plus de médailles avec l’équipe masculine de tennis de table jouant sa demi-finale et une victoire pourrait assurer la première médaille de l’Inde au CWG 2022 dans l’événement. Également dans la mêlée, Srihari Natraj qui s’est qualifié pour la finale du 50 m dos masculin. Deux haltérophiles joueront pour l’Inde le 1er août tandis que trois boxeurs entreront sur le ring avec Amit Phangal ouvrant sa campagne. Le judo commence également aujourd’hui avec quatre Indiens prenant le tapis – dont Sushila Devi Likabam.

Voici le programme complet de l’Inde au CWG 2022 pour le 1er août

Natation:

100 m papillon hommes, série 6 – Sajan Prakash (15h51)

Tennis de table:

Demi-finale par équipe messieurs (23h30)

Boxe:

48-51kg huitièmes de finale : Amit Panghal (16h45)

54-57 kg huitièmes de finale : Hussam Uddin Mohammed (18 h

75-80 kg : Ashish Kumar (1 h le mardi)

Vélo:

Premier tour du Keiren féminin – Triyasha Paul, Shushikala Agashe, Mayuri Lute (18h32)

Qualifications de la course à points 40 km hommes – Naman Kapil, Venkappa Kengalkutti, Dinesh Kumar, Vishvajeet Singh (18h52)

Finales du contre-la-montre du 1000 m hommes – Ronaldo Laitonjam, David Beckham (21h37)

Finale Scratch Race 10 km Femmes : Meenakshi (21h37)

Le hockey:

Poule B Hommes – Inde contre Angleterre (20h30)

Musculation:

81 kg hommes – Ajay Singh (14 h)

71 Kg Femmes – Harjinder Kaur (23h)

Judo:

66 kg Hommes, huitièmes de finale éliminatoires – Jasleen Singh Saini (à partir de 14h30)

60 kg Hommes, huitièmes de finale éliminatoires – Vijay Kumar Yadav (à partir de 14h30)

Quarts de finale 48 kg femmes – Sushila Devi Likabam (14h30)

57 kg Femmes Huitièmes de finale – Suchika Tariyal (à partir de 14h30)

Écraser:

Quarts de finale au marbre simple dames – Sunayna Sara Kuruvilla (16h30)

Quart de finale simple dames – Joshna Chinnapa (18 h)

Boules de pelouse :

Quatre demi-finales dames : 13 h.

