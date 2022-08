CWG 2022 Inde vs Canada Faits saillants du hockey masculin : IND 8-0 CAN

Lire la suite

Jeux du Commonwealth 2022.

L’équipe indienne de hockey masculin a commencé sa campagne des Jeux du Commonwealth à Birmingham de manière fulgurante en battant le Ghana 11-0 lors de son match d’ouverture. Le match contre l’Angleterre a été un affrontement très divertissant qui a vu les deux équipes marquer 4 buts chacune alors que le match passionnant s’est terminé dans une impasse.

À la veille de leur affrontement contre le Canada mercredi, Harmanpreet Singh, le vice-capitaine et l’une des étoiles les plus brillantes de l’équipe indienne de hockey masculin au CWG 2022, a déclaré : « Notre victoire retentissante contre le Ghana était le moyen idéal pour commencer notre Campagne des Jeux du Commonwealth ici à Birmingham. Bien que nous soyons un peu déçus de notre performance contre l’Angleterre, nous avons plusieurs points à retenir de ce match, en particulier en ce qui concerne la discipline et le fait de ne pas baisser la garde lorsque nous avons une bonne avance à bord.

Harmanpreet a poursuivi en disant: «Le Canada est un adversaire coriace, cela fait un moment que nous ne les avons pas affrontés dans un tournoi officiel, mais notre plan de match est clair et les joueurs sont prêts à l’exécuter parfaitement car nos préparatifs pour ce match ont été rigoureux. Nous sommes convaincus que nous ferons bien et réserverons notre place au prochain tour du tournoi.

La dernière fois que l’équipe indienne de hockey masculin a affronté le Canada, c’était à la Coupe Sultan Azlan Shah en 2019, où l’équipe indienne de hockey masculin a battu le Canada alors que le match s’est terminé 7-3 en faveur de l’Inde.

Plus tôt, l’équipe indienne de hockey féminin a réservé sa place en demi-finale des Jeux du Commonwealth à Birmingham après une victoire de 3-2 contre le Canada mercredi.

