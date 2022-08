Cwg 2022 Inde programme complet jour 11 août 8 résultats des jeux du commonwealth pointage des médailles badminton hockey tennis de table Birmingham

C’est le dernier jour des Jeux du Commonwealth 2022. L’Inde, actuellement en 5e position dans le décompte des médailles, a la possibilité de grimper à la quatrième place en dépassant la Nouvelle-Zélande avec quatre médailles d’or à gagner pour le contingent indien le dernier jour des jeux. Ce sont les grands événements qui restent avec la finale du double masculin, féminin et masculin de badminton qui se jouera avec les têtes de série PV Sindhu, Lakshya Sen et la deuxième paire de têtes de série composée de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Chetty.

Également dans la mêlée, la légende indienne du tennis de table Sharath Kamal Achanta visera sa troisième médaille aux jeux lorsqu’il affrontera l’Anglais Liam Pitchford en simple masculin de tennis de table pour la médaille d’or. Sathiyan Gnansekaran le combattra pour la médaille de bronze.

Et ce n’était pas assez, l’équipe masculine de hockey indien sera en action contre, oui, vous l’avez bien deviné, les grands favoris de l’Australie en finale et alors que l’Inde est assurée d’une médaille, rien de moins que la médaille jaune satisfera le contingent indien qui ont été dans une forme stellaire tout au long de la compétition.

Voici le programme de l’Inde aux Jeux du Commonwealth dimanche.

Tous les horaires en IST

BADMINTON:

13 h 20 – Match pour la médaille d’or en simple dames : PV Sindhu

14 h 10 – Match pour la médaille d’or en simple messieurs : Lakshya Sen

15h00 – Match pour la médaille d’or en double messieurs : Satwik Sairaj Rankireddy/Chirag Shetty

LE HOCKEY:

17h00 – Match pour la médaille d’or hommes : Inde vs Australie

TENNIS DE TABLE

15 h 35 – Match pour la médaille de bronze en simple messieurs : G Sathiyan

16 h 25 – Match pour la médaille d’or en simple messieurs : Achanta Sharath Kamal

Enveloppe du jour 10 du CWG 2022

L’indomptable Nikhat Zareen a ajouté un titre des poids mouches légers des Jeux du Commonwealth (50 kg) à son armoire à trophées bombée tandis qu’Amit Panghal (51 kg) a commencé son voyage de rédemption avec une émission de médaille d’or indispensable, ici dimanche.

La paire vedette de double mixte Saurav Ghosal et Dipika Pallikal a remporté le bronze pour assurer la deuxième médaille de l’Inde en squash aux Jeux du Commonwealth ici dimanche.

Dans une répétition de la finale de la dernière édition, Ghosal et Pallikal ont à peine transpiré en l’emportant 11-8 11-4 sur la combinaison australienne de Donna Lobban et Cameron Pilley dans le barrage pour la médaille de bronze.

La médaillée d’argent des championnats du monde Kidambi Srikanth et la paire de doubles féminins jeunes de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand ont décroché des médailles de bronze dans la compétition de badminton des Jeux du Commonwealth ici dimanche.

La légende indienne du tennis de table Achanta Sharath Kamal a défié l’âge pour faire équipe avec la jeune Sreeja Akula pour remporter la médaille d’or en double mixte aux Jeux du Commonwealth ici dimanche.

À moins d’un blip dans le deuxième match, Sharath et Akula contrôlaient parfaitement la rencontre, battant confortablement Javen Choong et Karen Lyne de Malaisie 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 dans le concours pour la médaille d’or.

