Cwg 2022 Inde Calendrier complet Jour 7 4 août Calendrier des Jeux du Commonwealth Résultats Médaille Décompte Boxe Squash Hockey Athlétisme Birmingham

Calendrier complet de la journée 7 de l’Inde pour le CWG 2022: Alors que le contingent indien d’haltérophilie termine sa formidable campagne aux Jeux totalisant dix médailles, dont trois médailles d’or mercredi, l’attention se tourne maintenant vers d’autres épreuves, en particulier la boxe avec quatre boxeurs en ligne pour assurer une médaille, ajoutant aux médailles Nitu Ghangas , Nikhat Zareen, Hussamuddin Muhammed ont assuré la 6e journée. L’espoir de médaille d’or Murali Sreeshankar sera en action dans la finale masculine du saut en longueur tandis que Sarita Singh et Manju Bala se disputeront une place dans la finale du lancer du marteau féminin.

Les épreuves masculines, féminines et mixtes de tennis de table commencent également avec un fort intérêt indien avec des personnalités telles que Sathiyan Gnansekaran, Sharath Kamal Achanta et Manika Batra, entre autres, dans la mêlée. Les rondes préliminaires de squash et de tennis de table para seront également en cours le 4 août tandis que Mridul Borgohain participera aux simples masculins Lawn Bowls. L’équipe indienne de hockey masculin affrontera le Pays de Galles, tandis que Bavleen Kaur sera en action en gymnastique rythmique. Shuttler espère mettre de côté sa déception d’avoir raté l’or par équipe alors qu’il se lancera dans ses campagnes en simple et en double à partir de demain.

Voici le calendrier complet des événements indiens au CWG 2022 le 3 août (tous les horaires sont en IST)

* indique sous réserve de qualification

ATHLÉTISME

14 h 30 – Tour de qualification du lancer du marteau féminin, groupe A – Sarita Romit Singh, Manju Bala

15 h 03 – 200 m femmes, manche 1, manche 2 – Hima Das

00 h 12 (vendredi) – Finales du saut en longueur hommes – Murali Sreeshankar, Muhammed Anees Yahiya

BADMINTON

15 h 00 – 16es de finale simple dames – PV Sindhu Vs Fathimath Nabaaha (Maldives)

16 h 00 – Simple messieurs, huitièmes de finale – Kidambi Srikanth contre Daniel Wanagaliya (Ouganda)

16 h 00 – Doubles mixtes huitièmes de finale – B.Sumeeth Reddy/Ashwini Ponnappa contre l’Angleterre

22 h 00 – 16es de finale du simple féminin – Akarshi Kashyap contre Mahoor Shahzad (Pakistan)

23 h 00 – 32e de finale du simple messieurs – Lakshya Sen contre Vernon Smeed (Sainte-Hélène)

BOXE

16h45 – Plus de 48 Kg – 51 Kg Quarts de finale – Amit Panghal Vs Lennon Mulligan (Ecosse)

18h15 – Plus de 67 kg – Quarts de finale des 60 kg – Jaismine Lamboria Vs Troy Garton (Nouvelle-Zélande)

20h00 – Quarts de finale des plus de 92 kg – Sagar Ahlawat Vs Keddy Evans Agnes (Seychelles)

00h30 (vendredi) – Plus de 63,5 kg – Quarts de finale des 67 kg – Rohit Tokas Vs Xavier Ikinofo (Niue)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

À partir de 16 h 30 – Sous-division 1 des qualifications individuelles – Bavleen Kaur

LE HOCKEY

18h30 – Poule B Hommes – Inde Vs Pays de Galles

BOL DE PELOUSE

16h00 – Simple messieurs – Mridul Borgohain contre Ross Davis (Jersey)

ÉCRASER

17 h 30 – 16es de finale double dames – Sunayna Sara Kuruvilla/Anahat Singh vs Sri Lanka

18 h 00 – 16es de finale du double messieurs – Senthilkumar Velavan/Abhay Singh contre les îles Vierges britanniques

19 h 00 – Doubles mixtes huitièmes de finale – Dipika Pallikal/Saurav Ghosal Vs Tbd

23 h 00 – Doubles mixtes huitièmes de finale – Joshana Chinappa / Harinder Pal Singh Sandhu contre l’Australie

12 h 30 (vendredi) – huitièmes de finale doubles femmes – Joshana Chinappa/Dipika Pallikal Vs TBD

TENNIS DE TABLE

À partir de 14 h 00 – Double mixte, huitièmes de finale – Sanil Shetty / Reeth Tennison contre la Malaisie

À partir de 14 h 00 – Doubles mixtes huitièmes de finale – Sathiyan Gnanasekaran / Manika Batra Vs TBD

À partir de 14 h 00 – Double mixte huitièmes de finale – Achantha Sharath Kamal / Sreeja Akula Vs TBD

À partir de 20 h 30 – Simple dames, huitièmes de finale – Reeth Tennison Vs TBD

À partir de 20 h 30 – 32e de finale en simple féminin – Sreeja Akula Vs TBD

À partir de 20 h 30 – Simple dames, huitièmes de finale – Manika Batra Vs TBD

À partir de 20 h 30 – 32e de finale double messieurs – Harmeet Desai/Sanil Shetty contre Chypre

À partir de 20 h 30 – 32e de finale du double messieurs – Sharath Kamal/Sathiyan Gnanasekaran contre la Guyane

PARA TENNIS DE TABLE

15h45 – Simples Femmes Classes 3 – 5 Groupe 1 – Bhavani Hasmukhbhai Patel Vs Akanisi Latu (Fidji)

15h45 – Simples Femmes Classes 6 – 10 groupe 1 – Baby Sahana Ravi Vs Qian Yang (Australie)

16h20 – Simples Femmes Classes 3 – 5 Groupe 2 – Sonalben Manubhai Patel Vs Chinenye Obiora (Nigeria)

17h30 – Simples Hommes Classes 3 – 5 Groupe 2 – Raj Aravindan Alagar Vs Dan Bullen (Angleterre)

